Pronostico Lione-G.A. Eagles: timbro finale per Fonseca

Lione-G.A. Eagles è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella del Lione è la migliore difesa dell’intero gruppone di Europa League con solamente due gol subiti. E infatti i francesi, con i dodici punti conquistati, sono anche primi in classifica e non vogliono di certo perdere il primato.

Nonostante quello che è stato nel corso dell’ultimo mese un andamento altalenante della formazione di Paulo Fonseca, di dubbi su chi si prenderà questa vittoria non ce ne sono. Non tanto – ma anche – per quella che è la classifica della formazione olandese (sei punti, posto numero 27, e 9 gol subiti), ma soprattutto per quello che è lo stato di forma generale che stanno attraversando gli ospiti: nelle ultime sette partite giocate una sola vittoria e ben quattro sconfitte. Insomma, per il Lione il compito ci pare abbastanza agevole. E sarà agevole.

Fonseca, tornato nello scorso fine settimana in panchina anche in campionato dopo nove mesi, ha mandato giù una sconfitta in Ligue 1 sicuramente inaspettata e adesso vuole una riscossa immediata da parte dei suoi uomini che, salvo imprevisti (all’orizzonte comunque non ce ne stanno) dovrebbe arrivare senza particolari problemi. In poche parole, la vittoria dei padroni di casa, con il timbro finale sulla qualificazione, non è proprio in discussione.