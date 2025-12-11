Pronostici Lecce-Pisa: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Lecce-Pisa, i pronostici del match: marcatore, tiri in porta e ammoniti della gara

Anticipo della quindicesima giornata di Serie A, la sfida tra Lecce e Pisa rappresenta uno snodo cruciale per la salvezza. Separate da soli tre punti in classifica, le compagini di Eusebio Di Francesco e Gilardino daranno vita ad una gara dai tanti risvolti.

L’obiettivo numero uno – neanche a dirlo – è incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza. In questo scorcio di stagione il Lecce sembra avere più frecce al proprio arco con cui far male all’avversario. Una delle più intriganti è Stulic che dovrebbe vincere il ballottaggio con Camarda per una maglia da titolare.

Soprattutto tra le mura amiche, i salentini tendono ad alzare il proprio baricentro per ricamare azioni offensive di un certo tipo riuscendo a trovare la via del fondo con una certa continuità. Chiamato ad aggiornare il proprio tabellino ancora avaro di gol, l’attaccante del Lecce può rappresentare un’opzione credibile in ottica marcatori.

Pronostici Lecce-Pisa: tiratori e ammoniti

Ad ogni modo anche il Pisa ha gli argomenti giusti per imprimere una svolta particolare all’incontro. In quest’ottica – sempre propositivi e frizzanti quando chiamati in causa – Tramoni e Meister non dovrebbero fallire l’appuntamento con (almeno) un tiro in porta: soluzione che sembra essere un ottimo compromesso.

Chiudendo il cerchio con i papabili ammoniti, occhio infine a Danilo Veiga (già tre ammonizioni all’attivo, frutto molto spesso di interventi in ritardo) ed Aebischer, metronomo nerazzurro che non bada al sottile e che tende a far sentire tutto il suo peso nella zona nevralgica del campo.

Stulic marcatore plus; Tramoni e Meister Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 7,84 su Goldbet.

Veiga ed Aebischer ammoniti plus si trovano a quota 14,43 su Goldbet.