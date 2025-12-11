Pronostici Conference League 11 dicembre ore 21:00: tre gare che promettono “gol”

Conference League, due vittorie ed altrettante sconfitte per la favorita numero uno di questa edizione: il Crystal Palace non può più sbagliare se vuole chiudere tra le prime otto.

Se l’obiettivo del Crystal Palace è chiudere tra le prime 8, slot che permetterebbe alle Eagles di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale e schivare i pericolosi playoff, allora da questo momento in poi non sono più ammessi passi falsi. Il club londinese, che continua ad essere il favorito numero uno di questa edizione della Conference League, è come se avesse un po’ snobbato la competizione, prediligendo forse il campionato (attualmente in Premier League sono quarti in classifica, in piena zona Champions).

Di due vittorie ed altrettante sconfitte è composto finora il bottino della squadra di Oliver Glasner, vincitrice di ben due titoli negli ultimi sei mesi, l’FA Cup ed il Community Shield. Due settimane fa il Crystal Palace ha incassato il secondo ko sul palcoscenico internazionale arrendendosi 2-1 allo Strasburgo e non riuscendo a dare continuità alla bella vittoria ottenuta sugli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Quando mancano due turni al termine della fase a girone unico, per rientrare tra le prime otto è fondamentale non sbagliare gli ultimi due appuntamenti, contro gli irlandesi dello Shelbourne ed i finlandesi del KuPS. Dodici punti, infatti, dovrebbero teoricamente bastare per non rimanere fuori dal gruppetto di squadre che staccheranno il pass diretto per gli ottavi. In Irlanda il Palace, sulle ali dell’entusiasmo per via dei due successi di fila in Premier League contro Burnley e Fulham, con ogni probabilità tornerà alla vittoria, affossando definitivamente le speranze di una squadra, lo Shelbourne, che con un solo punto conquistato in quattro giornate (e zero gol segnati) è a un passo dall’eliminazione. Ipotizziamo anche uno scarto ampio a favore delle Eagles.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le squadre che vogliono recitare un ruolo importante in questa Conference League dal livello non propriamente eccelso abbiamo anche lo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini non saranno quelli di qualche anno fa – la guerra li ha costretti ad un ridimensionamento – ma grazie alle ultime due vittorie con Breidablik e Shamrock Rovers sono saliti al quarto posto a quota 9 punti (la vetta è a -1). E nella trasferta contro i maltesi dell’Hamrun Spartans hanno la concreta possibilità di ipotecare la qualificazione agli ottavi.

Disastroso in Bundesliga, dove è ultimo in classifica, il Mainz vive invece una situazione diversa in Conference. I tedeschi sono quinti a quota 9 punti come lo Shakhtar. E fino a due settimane fa, prima del ko in Romania contro l’Universitatea Craiova, erano a punteggio pieno. Anche stavolta il Mainz sarà impegnato in una trasferta insidiosa. Farà visita ad un Lech Poznan che nell’ultimo turno si è rilanciato battendo 2-0 il Losanna: in Polonia i gol attesi almeno tre gol complessivi.

Un match che si preannuncia movimentato è pure quello tra Aberdeen e Strasburgo. Gli alsaziani, primi in classifica insieme al Samsunspor, hanno già in tasca la qualificazione (almeno) agli spareggi di accesso agli ottavi e molto probabilmente faranno ritorno dalla Scozia – l’Aberdeen, quartultimo a quota 2 punti, non fa paura – con un risultato positivo ma senza tenere la porta inviolata.

Serve un’impresa disperata invece al Rapid Vienna, la grande delusione di questa League Phase, inchiodato all’ultimo posto a zero punti: gli austriaci si giocheranno il tutto per tutto nella sfida con l’Omonia Nicosia ed hanno disperatamente bisogno dei tre punti per tenere accesa la fiammella della speranza. Il Losanna, infine, dovrà fare attenzione al KuPS: i finlandesi, imbattuti davanti al proprio pubblico, riusciranno nuovamente ad evitare la sconfitta rimanendo in piena corsa per gli spareggi.

Conference League: possibili vincenti

Shakhtar Donetsk (in Hamrun Spartans-Shakhtar Donetsk)

KuPS o pareggio (in KuPS-Losanna)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lech Poznan-Mainz

Shelbourne-Crystal Palace

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Rapid Vienna-Omonia Nicosia

Lech Poznan-Mainz

Aberdeen-Strasburgo

Comparazione quote

Il segno “1X” in KuPS-Losanna è quotato a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Lech Poznan-Mainz è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

