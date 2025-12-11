Pronostici Conference League 11 dicembre ore 18:45: lotta apertissima per i primi otto posti

Conference League, tra le sfide più avvincenti della penultima giornata della fase a girone unico c’è quella tra Samsunspor e AEK Atene. Entrambe sono in lotta per un posto tra le prime otto.

La League Phase della Conference League è ormai agli sgoccioli. Nella fase a girone unico della terza manifestazione continentale per ordine di importanza, infatti, ogni squadra disputa solo 6 partite, a differenza di quanto accade in Champions ed Europa League, dove i match da giocare prima della fase ad eliminazione diretta sono 8. La Conference invece dopo gli ultimi due turni, spalmati tra questa e la prossima settimana, andrà in letargo fino a febbraio. E dunque fino agli spareggi di accesso agli ottavi, turno che vedrà protagoniste quelle squadre che si sono piazzate dal nono al ventiquattresimo posto della maxi-classifica. Esentate le prime 8, che torneranno in campo soltanto a marzo (giocando così due partite in meno).

Nella scorsa edizione, finora l’unica andata in scena con questo format, la quota minima per accedere ai playoff fu di 7 punti. Ai belgi del Cercle Brugge, invece, ne bastarono 11 per chiudere all’ottavo posto e bypassare gli spareggi (fu però determinante la differenza reti). Quest’anno la quota potrebbe abbassarsi ancora, tenendo conto del fatto che le due che comandano oggi la classifica, Strasburgo e Samsunspor, hanno 10 punti, soltanto due in più della nona.

Il club turco, ancora imbattuto, ha stupito tutti. Tre vittorie e un pareggio per gli uomini guidati dal tecnico tedesco Thomas Reis. Che a meno di cataclismi nelle ultime due giornate dovrebbero riuscire a qualificarsi direttamente agli ottavi.

Nel fine settimana il Samsunspor ha visto interrompersi la lunga striscia positiva – era imbattuto da settembre – ad Istanbul contro il Galatasaray, castigato da un gol di Osimhen in pieno recupero (3-2).

Si preannuncia molto interessante la sfida con l’AEK Atene, squadra che nell’ultimo mese sembra aver messo il turbo. I gialloneri non perdono da 9 partite e nell’ultimo turno di Conference League hanno addirittura espugnato il “Franchi” di Firenze con un gol di Gacinovic (0-1), puntando sulla solidità difensiva. Ripetersi in Turchia non sarà una passeggiata, ma è assai probabile che il club greco riesca ad evitare quantomeno la sconfitta all’interno di un match che promette grande equilibrio.

Le previsioni sulle altre partite

Il Rayo Vallecano, rappresentante della Liga, di punti ne ha 7 e “vede” la qualificazione ma nell’ultimo mese ha patito probabilmente il doppio impegno. In campionato i Matagigantes non vincono da ottobre mentre in Conference due settimane fa hanno perso 2-1 a Bratislava contro lo Slovan. Un periodo un po’ così così.

La sensazione è che il club madrileno possa rimandare ancora una volta l’appuntamento con i tre punti nella sfida con lo Jagiellonia a Bialystok, in Polonia, contro un avversario che ha totalizzato più punti degli spagnoli ed è imbattuto (due vittorie ed altrettanti pareggi).

Successo esterno alla portata invece per gli olandesi dell’AZ Alkmaar, che con ogni probabilità centreranno la prima vittoria esterna in casa dei kosovari del Drita. I balcanici in queste prime quattro partite sono andati oltre le aspettative – hanno 2 punti in più dello stesso AZ – e non vanno sottovalutati ma, alla lunga, la differenza di qualità dovrebbe emergere.

A quota 8 come il Drita c’è anche l’AEK Larnaca, squadra cipriota che non perde da ottobre. E che in questa Conference è stata in grado di prendersi lo scalpo di club più quotati come AZ o Crystal Palace. I gialloverdi fanno visita agli svedesi dell’Hacken, fermi a quota 2 punti e obbligati a vincere per non essere eliminati: i gol non dovrebbero mancare. Si profilano poco movimentate, infine, le sfide tra Universitatea Craiova e Sparta Praga – i rumeni nell’ultimo turno hanno battuto 1-0 il Mainz tra le mura amiche – e tra Shkendija e Slovan Bratislava.

Conference League: possibili vincenti

Jagiellonia o pareggio (in Jagiellonia-Rayo Vallecano)

AZ Alkmaar (in Drita-AZ Alkmaar)

AEK Atene o pareggio (in Samsunspor-AEK Atene)

La partita da almeno tre gol complessivi

Hacken-AEK Larnaca

Conference League: la partita da almeno un gol per squadra

Hacken-AEK Larnaca

Le partite da meno di tre gol complessivi

Universitatea Craiova-Sparta Praga

Shkendija-Slovan Bratislava

Comparazione quote

La vittoria dell’AZ Alkmaar è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Universitatea Craiova-Sparta Praga è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

