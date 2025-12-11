I pronostici di giovedì 11 dicembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 11 dicembre, c’è la sesta giornata della League Phase di Europa League e la quinta della Conference League

Tra le squadre in testa nelle quote antepost a inizio stagione come principali favorite per la vittoria dell’Europa League, le uniche ad essere attualmente fuori dalla top 8 sono proprio le due italiane, Roma e Bologna, che hanno finora deluso le aspettative. La classifica è però molto corta, e con rispettivamente 9 e 8 punti in classifica sono tutte e due ancora in grado di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale.

Serve però vincere, possibilmente già da stasera: la Roma affronta una trasferta mai semplice in un ambiente caldo come quello dello stadio del Celtic, il Bologna se la vedrà in Spagna col Celta Vigo che nell’ultimo turno di Liga ha battuto niente di meno che il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

I pronostici sulle altre partite

Le vittorie più probabili di stasera però, almeno sulla carta, sono altre: le due tedesche Friburgo e Stoccarda dovrebbero regolare Salisburgo e Maccabi Tel Aviv senza troppi problemi, segno “1” alla portata anche per il Porto contro il Malmo. Il Crystal Palace invece non ancora sicuro della qualificazione agli ottavi di finale non può permettersi di tornare dalla trasferta con lo Shelbourne con un risultato diverso dalla vittoria.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Ferencvaros-Rangers, Friburgo-Salisburgo e Stoccarda-Maccabi Tel Aviv. Promettono almeno un gol per squadra Häcken-AEK Larnaca, Rapid Vienna-Omonia Nicosia e Kups-Losanna.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Midtjylland-Genk, Europa League, ore 18:45

Vincenti

FRIBURGO (in Friburgo-Salisburgo, Europa League, ore 18:45)

(in Friburgo-Salisburgo, ore 18:45) STOCCARDA (in Stoccarda-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 21:00)

(in Stoccarda-Maccabi Tel Aviv, ore 21:00) PORTO (in Porto-Malmo, Europa League, ore 21:00)

(in Porto-Malmo, ore 21:00) CRYSTAL PALACE (in Shelbourne-Crystal Palace, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ferencvaros-Rangers , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Friburgo-Salisburgo , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Stoccarda-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Häcken-AEK Larnaca , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Rapid Vienna-Omonia Nicosia , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Kups-Losanna, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Basilea-Aston Villa, Europa League, ore 21:00