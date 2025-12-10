Pronostico Real Madrid-Manchester City: Guardiola può affossare il suo vecchio pupillo

Real Madrid-Manchester City è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Una sfida che, nel giro di pochi anni, è diventata una sorta di appuntamento fisso della Champions League. Per la quindicesima volta nella coppa dalle grandi orecchie andrà in scena il big match tra Real Madrid e Manchester City, indubbiamente il piatto forte della sesta giornata della League Phase 2025-26.

Dalla stagione 2012-13, quella in cui si affrontatono per la prima volta, è in assoluto la più giocata nella competizione più importante del vecchio continente. Dal 2020 in poi è stata una “classica” della fase ad eliminazione diretta: ad eccezione della stagione 2020-21 Blancos e Cityzens si sono incrociati praticamente ogni anno.

Il Real Madrid è riuscito ad evitare la sconfitta negli ultimi quattro confronti. Lo scorso febbraio il club più titolato del mondo si impose nello spareggio di accesso agli ottavi, battendo il City sia all’andata che al ritorno al termine di due gare molto prolifiche (2-3 e 3-1). Oggi però sulla panchina delle Merengues non siede più Carlo Ancelotti, grande protagonista di questa sfida insieme a Pep Guardiola. Al timone del Real c’è il traballante Xabi Alonso, che per la prima volta in carriera sfiderà uno dei suoi mentori, che lo allenò ai tempi del Bayern Monaco dal 2014 al 2016, facendone un fulcro del centrocampo.

La panchina di Xabi Alonso traballa

Xabi Alonso sta vivendo il momento più difficile da quando ha lasciato il Bayer Leverkusen per ereditare la panchina di Ancelotti: da qualche settimana i Blancos sembrano entrati in una spirale negativa e la sorprendente sconfitta casalinga (0-2) con il Celta Vigo di domenica scorsa ne è la conferma. Un match in cui è emerso tutto il nervosismo dei giocatori del Madrid, rimasto addirittura in nove uomini a fine partita.

La sconfitta con i galiziani ha fatto scivolare Mbappé e compagni a -4 dal Barcellona. Un calo preoccupante, considerato che soltanto un mese fa avevano ben 5 punti di vantaggio sui rivali di sempre. In Champions League, invece, il Real Madrid di punti ne ha 12 ed è stabile tra le prime otto.

Due settimane fa la vittoria rocambolesca con l’Olympiacos (quattro gol di Mbappé), che ha in parte cancellato il passo falso di Anfield Road con il Liverpool (1-0). Il City se la passa decisamente meglio, pur avendo due punti in meno nella maxi-classifica: la squadra di Guardiola viene da tre vittorie di fila in Premier League – quella di sabato scorso con il Sunderland ha riportato i Cityzens a -2 dalla vetta – anche se ottenute contro avversari non irresistibili. In Champions però non sono mancati gli scivoloni: nell’ultimo turno il Bayer Leverkusen ha inflitto la prima sconfitta stagionale nella coppa più prestigiosa ad Haaland e compagni, espugnando 2-0 l’Etihad Stadium. La qualificazione diretta agli ottavi, per capirci, non è scontata.

Il Manchester City, infine, è messo bene anche per quanto riguarda gli infortuni. Non è a disposizione il solo Kovacic, mentre Alonso dall’altro lato, deve fare a meno di Militao, Alexander-Arnold e probabilmente anche di Huijsen. Il tecnico dei Blancos opterà verosimilmente per un più classico 4-4-2 con Mbappé e Vinicius in attacco. Nel City invece saranno Foden e Reijnders a supportare Haaland, ma anche Cherki spinge per una maglia da titolare.

Come vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv in chiaro e in streaming

Real Madrid-Manchester City è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In casa Real la situazione è molto delicata. La sconfitta con il Celta Vigo ha fatto storcere molti nasi. E c’è chi è tornato a parlare di un possibile esonero di Xabi Alonso, la cui ultima spiaggia sarebbe proprio la supersfida con il Manchester City. Di sicuro al momento è la squadra inglese ad avere maggiori certezze rispetto ad un Real Madrid che deve pure fare i conti con assenze pesanti in difesa. Si può tranquillamente valutare la doppia chance interna in un match che, come da tradizione, di gol non ne dovrebbe riservare pochi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Dani Ceballos, Bellingham; Mbappé, Vinícius Jr.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias, O’Reilly; Nico González; Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3