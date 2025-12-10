Pronostico Midtjylland-Genk: i danesi riprendono la marcia

Midtjylland-Genk è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si è fermata contro la Roma nel turno precedente la striscia di quattro vittorie consecutive dei danesi in questa Europa League. Ma il Midtjylland ha assorbito il colpo, visto che dopo la sconfitta contro la truppa di Gasperini ha piazzato tre risultati utili di fila.

Rimangono al secondo posto in classifica i danesi che ospitano il Genk, dietro di due lunghezze, che sogna il sorpasso. Complicato e anche molto perché l’ultima sconfitta in casa dei Midt è arrivata addirittura lo scorso due lungo in amichevole. Per il resto solamente vittorie su vittorie, solamente punti su punti. Ed è stato così anche in questa prima parte di cammino europeo. I problemi del Genk venuti fuori nelle ultime settimane sono soprattutto difensivi: i belgi, dopo aver vinto in Europa League nell’ultimo turno contro il Basilea, in campionato ha preso nelle ultime due uscite tre gol a partita. I meccanismi dietro quindi si sono inceppati in maniera importante e questo potrebbe decisamente essere un fattore in questo match.

Poi c’è un altro fattore: il Midtjylland nelle ultime quindici partite europee ha sempre trovato la via della rete. Quindi si può serenamente affermare che si parte comunque dall’uno a zero. E sarà una questione decisiva.