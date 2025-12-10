Pronostico Midtjylland-Genk: i danesi riprendono la marcia

Midtjylland-Genk è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Si è fermata contro la Roma nel turno precedente la striscia di quattro vittorie consecutive dei danesi in questa Europa League. Ma il Midtjylland ha assorbito il colpo, visto che dopo la sconfitta contro la truppa di Gasperini ha piazzato tre risultati utili di fila.
Rimangono al secondo posto in classifica i danesi che ospitano il Genk, dietro di due lunghezze, che sogna il sorpasso. Complicato e anche molto perché l’ultima sconfitta in casa dei Midt è arrivata addirittura lo scorso due lungo in amichevole. Per il resto solamente vittorie su vittorie, solamente punti su punti. Ed è stato così anche in questa prima parte di cammino europeo. I problemi del Genk venuti fuori nelle ultime settimane sono soprattutto difensivi: i belgi, dopo aver vinto in Europa League nell’ultimo turno contro il Basilea, in campionato ha preso nelle ultime due uscite tre gol a partita. I meccanismi dietro quindi si sono inceppati in maniera importante e questo potrebbe decisamente essere un fattore in questo match.
Poi c’è un altro fattore: il Midtjylland nelle ultime quindici partite europee ha sempre trovato la via della rete. Quindi si può serenamente affermare che si parte comunque dall’uno a zero. E sarà una questione decisiva.
Come vedere Midtjylland-Genk in diretta tv e in streaming
La sfida Midtjylland-Genk è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Midtjylland è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.80 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Ci piace la vittoria dei padroni di casa. Quota altissima e molto stuzzicante. Ma anche quella del GOL, per chi volesse rischiare di meno, è da prendere in considerazione.
Le probabili formazioni di Midtjylland-Genk
MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Sorensen, Han-Beom, Diao; Bak, Byskov, Billing, Osorio; Simsir, Brumado; Cho.
GENK (4-2-3-1): Van Crombrugger; El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina; Hrosovsky, Heynan; Karestsas, Heymans, Sor; Oh.