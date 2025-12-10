Pronostico Ludogorets-PAOK: distanze invariate

Ludogorets-PAOK è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
I sei punti conquistati fino al momento non bastano al Ludogorets per entrare tra le prime 24 dell’Europa League e quindi essere dentro gli spareggi almeno. Non bastano per via della differenza reti: gli undici gol presi (8 quelli segnati) sono troppi per pensare a qualcosa di diverso.
Il PAOK, invece, arriva a questo appuntamento con otto punti messi da parte e quindi con la voglia di difendere almeno il diciassettesimo posto in graduatoria ed evitare il sorpasso in classifica. La squadra greca viene da cinque risultati utili di fila e sta bene, mentalmente e fisicamente. E quindi sarà difficile per i padroni di casa riuscire a prendersi l’intero malloppo che darebbe una vera e propria svolta alla propria stagione europea.
Questo sarà il primo scontro diretto tra queste due formazioni. Mentre il Ludogorets nel corso della sua storia ha pareggiato due volte quando ha giocato contro formazioni greche. Capita quindi a pennello il classico detto “non c’è due senza tre”.
Come vedere Ludogorets-PAOK in diretta tv e in streaming
La sfida Ludogorets-PAOK è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
In sei delle ultime sette partite giocate in Europa, il Ludogorets ha sia segnato che preso gol. Quindi ci pare pure in questo caso altamente probabile una sfida da almeno una rete per squadra. Con il pareggio il risultato più probabile.
Le probabili formazioni di Ludogorets-PAOK
LUDOGORETS (4-1-4-1): Bonmann; Son, Nachmias, Almeida, Nedyalkov; Naressi; Tekpetey, Stanic, Duarte, Vidal; Chochev.
PAOK (4-2-3-1): Pavlenka; Kenny, Kedziora, Lovren, Baba; Odzoev, Meite; Zivkovic, Ivanusec, Taison; Giakoumakis.