Pronostico Juventus-Pafos, minaccia cipriota per Spalletti: non sono ammessi passi falsi

Juventus-Pafos è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Domenica scorsa Luciano Spalletti ha incassato la prima sconfitta da quando siede sulla panchina della Juventus, arrendendosi 2-1 al Napoli, la sua vecchia squadra. Sconfitta di cui il tecnico toscano si è preso la piena responsabilità nell’ultima conferenza stampa: le scelte tattiche e di formazione sono apparse cervellotiche e non hanno dato i frutti sperati, coi bianconeri che hanno prodotto solo lo 0,29% di xG, impegnando pochissimo il portiere azzurro Milinkovic-Savic.

Una prestazione tutt’altro che esaltante, insomma, in una partita delicata, in cui la Vecchia Signora avrebbe dovuto dimostrare che le tre vittorie di fila contro Bodo/Glimt, Cagliari e Udinese non erano arrivate per puro caso. Invece il ko nello scontro diretto – anche se dalla classifica non si direbbe, visto che la Juve è scivolata a -8 dalla vetta – non ha fatto altro che alimentare mugugni e critiche da parte dei tifosi e addetti ai lavori, che ora temono un’altra stagione sostanzialmente anonima e priva di particolari sussulti.

La Champions League può arrivare in soccorso di Spalletti e della sua truppa: il calendario dei bianconeri in coppa è in discesa e la vittoria è d’obbligo contro i ciprioti del Pafos, alla loro prima partecipazione alla manifestazione regina del continente. La Juventus è la squadra che finora fra le italiane ha collezionato meno punti di tutti, a malapena sei in cinque partite. Ad oggi la Signora sarebbe qualificata agli spareggi di accesso agli ottavi ma per il rotto della cuffia, dal momento che occupa il ventiduesimo posto (passano le prime 24 della maxi-classifica).

Il Pafos ha gli stessi punti dei bianconeri

Il Pafos sarà anche una debuttante ma non può essere preso sottogamba, soprattutto da una Juve così malmessa. Il club di Cipro si è già tolto delle grandi soddisfazioni (vittoria con il Villarreal e pareggio con il Monaco) ed in 5 partite ha incassato a malapena una sconfitta (1-5 in casa con il Bayern Monaco) ed ha gli stessi punti della stessa Juventus. La squadra guidata dallo spagnolo Juan Carcedo è in fiducia, gioca senza particolari pressioni e non ha nulla da perdere, a differenza dei bianconeri. David Luiz e compagni, peraltro, non perdono da sette gare e sono saldi al comando della classifica del campionato cipriota, a +2 sui rivali dell’Omonia.

Senza l’infortunato Vlahovic, Spalletti in attacco dovrebbe affidarsi a David, supportato dal duo Conceiçao-Yildiz. In difesa mancano Gatti e Bremer: Koopmeiners verrà riproposto nel ruolo di braccetto accanto a Kelly e Kalulu. I giocatori del Pafos che i bianconeri dovranno temere di più sono Domingos Quina e Anderson Silva, che in campionato hanno segnato 5 gol a testa. In difesa Carcedo si affida ovviamente all’esperienza dell’ex difensore di Chelsea e Arsenal.

Come vedere Juventus-Pafos in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Pafos è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Pafos punterà sulla compattezza anche a Torino e per la Juventus potrebbe non essere una passeggiata bucare la difesa cipriota. La vittoria della Signora, ad ogni modo, non sembra essere in discussione: la si può abbinare al segno “No Gol”, visto che allo Stadium la squadra di Spalletti ha collezionato due clean sheet nelle ultime tre uscite.

Le probabili formazioni di Juventus-Pafos

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yıldız; David.

PAFOS (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Šunjić, Pêpê; Domingos Quina, Dragomir, Oršić; Anderson Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0