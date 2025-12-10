Pronostico Dinamo Zagabria-Betis: difesa colabrodo e colpaccio

Dinamo Zagabria-Betis è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un cammino altalenante quello della Dinamo Zagabria in questa Europa League: dopo le prime due vittorie iniziali i croati, nei successivi tre match, hanno preso solamente un punto. Un cammino quindi che si è complicato in maniera sensibile quello dei padroni di casa che adesso affrontato un Betis forte che ha intenzione di chiudere tra le prime otto.

E gli spagnoli al momento ci sarebbero dentro questo gruppone che non giocherebbe uno degli spareggi. Con undici punti messi da parte fino ad oggi, la formazione di Pellegrini è una delle serie candidate a stare lì, in mezzo alle grandi. Parliamo di una squadra tecnicamente fortissima e dal grande carattere che di certo non si impressiona davanti a nulla. Nemmeno davanti a dei tifosi caldissimi come quelli della Dinamo.

Il Betis, inoltre, è una delle poche squadre ancora imbattute in questa manifestazione, un altro segnale della caparbietà della truppa andalusa e non perdono da sette trasferte in queste manifestazioni. Un ruolino che rimarrà sicuramente aperto.

Come vedere Dinamo Zagabria-Betis in diretta tv e in streaming

La sfida Dinamo Zagabria-Betis è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Sono dieci i gol subiti dalla Dinamo Zagabria in questa manifestazione, una media di due a partita. E il Betis ne potrebbe sicuramente approfittare e prendersi l’intero malloppo.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Betis

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Lisica, Dominguez, McKenna, Perez; Ljubicic, Misic, Zajc; Bakrar, Beljo, Hoxha.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ortiz, Llorente, Natan, Gomez; Altimira, Deossa, Fornals; Antony, Ezzalzouli, Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2