Pronostico Cruz Azul-Flamengo: nel mirino c’è il Psg

Cruz Azul-Flamengo è una partita dei quarti di finale della Coppa Intercontinentale: dove vederla, formazioni e pronostico
Sono stati giorni di festa dentro al Flamengo gli ultimi. Perché nello spazio di una settimana prima è arrivata la vittoria della Libertadores e poi il titolo nazionale. I rossoneri quindi, trascinati anche da diversi giocatori con un passato in Serie A, vivono su un entusiasmo incredibile. Che può fare la differenza.
Questi quarti di finale di Coppa Intercontinentale vedono i brasiliani affrontare i messicani del Cruz Azul. Si gioca in Medio Oriente, quindi a campo neutro come sappiamo e ci sono grosse possibilità che questa squadra, quella brasiliana ovvio, arrivi in finale dove ad aspettarla c’è già il Psg. Poi si vedrà come andrà a finire, la cosa certa è che i rossoneri partono con tutti i favori del pronostico. Non solo perché hanno una rosa migliore, ma anche e soprattutto perché il Cruz Azul nel corso delle ultime settimane non se l’è passata benissimo.
Nelle ultime cinque partite, infatti, è arrivata una sola vittoria. Quello di mercoledì pomeriggio sarà il primo incrocio assoluto tra queste due squadre e il Flamengo (che ha qualche assenza) dovrebbe riuscire in ogni caso a prendersi la vittoria per poi andare ad affrontare, nella semifinale, il Pyramids che ha già battuto l’Al Ahli.
Come vedere Cruz Azul-Flamengo in diretta tv e in streaming
La sfida Cruz Azul-Flamengo è in programma mercoledì alle 18. Si potrà seguire in diretta su FIFA TV+. Basterà solamente registrarsi sul canale della Fifa per poter vedere in streaming questo quarto di finale di Coppa Intercontinentale.
Comparazione quote
Il segno NO GOL è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. La vittoria del Flamengo, invece, ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai
Il pronostico
Una delle qualità più importanti del Flamengo è quella di non prendere gol. Spieghiamoci meglio: quella che difficilmente prende gol. E il Cruz Azul non è una squadra così forte lì davanti. Quindi il colpo brasiliano, senza subire niente, ci pare logico.
Le probabili formazioni di Cruz Azul-Flamengo
CRUZ AZUL (3-4-2-1): Gudino Portillo; Ditta, Lira, Piovi; Rivero, Marquez, Faravelli, Rotondi; Paradela, Bogusz; Fernandez.
FLAMENGO(4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique.