Pronostico Cruz Azul-Flamengo: nel mirino c’è il Psg

Cruz Azul-Flamengo è una partita dei quarti di finale della Coppa Intercontinentale: dove vederla, formazioni e pronostico

Sono stati giorni di festa dentro al Flamengo gli ultimi. Perché nello spazio di una settimana prima è arrivata la vittoria della Libertadores e poi il titolo nazionale. I rossoneri quindi, trascinati anche da diversi giocatori con un passato in Serie A, vivono su un entusiasmo incredibile. Che può fare la differenza.

Questi quarti di finale di Coppa Intercontinentale vedono i brasiliani affrontare i messicani del Cruz Azul. Si gioca in Medio Oriente, quindi a campo neutro come sappiamo e ci sono grosse possibilità che questa squadra, quella brasiliana ovvio, arrivi in finale dove ad aspettarla c’è già il Psg. Poi si vedrà come andrà a finire, la cosa certa è che i rossoneri partono con tutti i favori del pronostico. Non solo perché hanno una rosa migliore, ma anche e soprattutto perché il Cruz Azul nel corso delle ultime settimane non se l’è passata benissimo.

Nelle ultime cinque partite, infatti, è arrivata una sola vittoria. Quello di mercoledì pomeriggio sarà il primo incrocio assoluto tra queste due squadre e il Flamengo (che ha qualche assenza) dovrebbe riuscire in ogni caso a prendersi la vittoria per poi andare ad affrontare, nella semifinale, il Pyramids che ha già battuto l’Al Ahli.

Come vedere Cruz Azul-Flamengo in diretta tv e in streaming