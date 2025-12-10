Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato

Borussia Dortmund-Bodø/Glimt è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nelle ultime venti partite di Champions League giocate in casa il Borussia Dortmund ha perso solamente una volta. Una macchina da guerra. E, in Germania, sono caduti anche diversi squadroni che poi hanno fatto finali e semifinali. Quindi per il Bodo, oggettivamente, ci sarà davvero poco da fare.

Non solo vittorie semplici, ma anche con diversi gol. L’altro dato statistico che viene fuori andando ad analizzare il cammino dei gialloneri è quello relativo alle reti segnate: parliamo di almeno quattro gol nelle ultime cinque gare. Il vero trascinatore è ovviamente Guirassy, un attaccante moderno, che gioca con la squadra e che vede la porta in maniera importante. Come nessuno diremmo, visto che la scorsa stagione si è anche preso lo scettro di capocannoniere della competizione. Sarà una serata particolare per il Borussia: vincere contro il Bodo (che in trasferta ha vinto solamente una volta nelle ultime dieci gare giocate nella massima competizione europea) significherebbe, inoltre, toccare la vittoria numero cento in questa manifestazione. Un doppio obiettivo perché, con almeno due reti, i tedeschi raggiungerebbero anche i trecento gol. Entrambi verranno centrati.

Come vedere Borussia Dortmund-Bodø/Glimt in diretta tv e in streaming