Pronostico Benfica-Napoli, Mou sulla strada di Conte: eliminazione rischio concreto

Benfica-Napoli è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dall’ultima sosta per gli impegni delle nazionali è un altro Napoli. Cinque le vittorie di fila conquistate dagli azzurri tra campionato e Champions League da metà novembre, tra cui due importantissime perché arrivate negli scontri diretti con Roma e Juventus. Gli ultimi ad arrendersi ai campioni d’Italia in carica sono stati i bianconeri guidati dall’ex Luciano Spalletti, trafitti domenica scorsa da una doppietta dell’attaccante danese Hojlund (2-1).

Grazie a questo filotto Antonio Conte e i suoi uomini hanno ritrovato fiducia ma soprattutto messo a tacere le polemiche e le voci di presunte dimissioni da parte del tecnico salentino, che un mese fa dopo la sconfitta con il Bologna sembrava a un passo dal mettere fine alla sua esperienza alle falde del Vesuvio.

Il suo Napoli è tornato primo in classifica anche se sempre in coabitazione con il Milan: per lo scudetto bisognerà indubbiamente fare i conti con i detentori del tricolore. Gli azzurri però non possono permettersi di perdere di vista la Champions League, dove la situazione di classifica è ancora complicata nonostante la vittoria di due settimane fa contro gli azeri del Qarabag, sconfitti 2-0 al “Maradona”. In coppa il Napoli ha avuto finora un rendimento molto incostante (2 succesi, un pareggio e 2 sconfitte), dimostrando di patire fin troppo il doppio impegno.

Mou, margine di errore ridottissimo

Il rischio è quello di non qualificarsi neppure tra le prime 24, scenario alquanto apocalittico ma ancora concreto, visto che i campioni d’Italia sono solo ventesimi nella maxi-classifica, a quota 7 punti.

La sensazione è che ne servano almeno altri cinque per essere tranquilli ed è per questo che Conte chiederà strada ad un vecchio ma fiero rivale come José Mourinho, oggi alla guida del Benfica. I lusitani, complice un avvio disastroso, non possono sbagliare se vogliono superare il girone. In cinque partite, infatti, hanno collezionato solo tre punti, sblocandosi due settimane fa contro l’Ajax (0-2). Le cose non vanno meglio in campionato: gli uomini di Mourinho, pur essendo ancora imbattuti in Liga Portugal, sono a -8 dal Porto capolista e nel fine settimana non sono andati al di là di un pareggio con i rivali cittadini dello Sporting (1-1), centrando il quinto risultato utile consecutivo.

Contro il Napoli Mou dovrà fare a meno dei soli Bah e Bruma. Ad affiancare Pavlidis in attacco toccherà a Sudakov e Aursnes. Conte, dal canto suo, è alle prese con tantissime assenze (Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Politano e Gutierrez) e dovrebbe schierare una formazione non troppo dissimile a quella che ha battuto la Juventus.

Come vedere Benfica-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida Benfica-Napoli è in programma mercoledì alle 21:00 all’Estadio da Luz di Lisbona, in Portogallo. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Quinto confronto tra Benfica e Napoli nelle coppe europee, con gli azzurri che l’hanno spuntata per ben tre volte sui lusitani. Conte e Mou invece si affronteranno per l’ottava volta: in vantaggio il tecnico salentino, che ha battuto in quattro occasioni il collega portoghese. Al di là di ciò che raccontano le statistiche, ci aspettiamo una gara molto equilibrata tra biancorossi e azzurri, con il Benfica che, alla luce dell’attuale classifica, non potrà farsi bastare un pareggio. Motivo per cui qualche gol dovrebbe vedersi al da Luz: la sensazione è che entrambe andranno a segno. Da valutare anche la doppia chance interna.

Le probabili formazioni di Benfica-Napoli

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Ríos; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis.

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Olivera; Neres, Højlund, Lang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1