Pronostico Bayer Leverkusen-Newcastle: sorpasso possibile grazie a questa statistica

Bayer Leverkusen-Newcastle è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bayer Leverkusen due settimane fa ha migliorato sensibilmente la propria classifica nel maxi-girone di Champions League facendo il colpaccio in casa del Manchester City di Pep Guardiola, senza alcun dubbio il risultato più sorprendente dell’ultima giornata di League Phase. La squadra di Kasper Hjulmand all’Etihad Stadium producendo il minimo sforzo – successo per 2-0 tirando a malapena due volte in porta – ha portato a casa una vittoria storica ed allo stesso tempo importantissima in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Le reti decisive le hanno segnate i due giocatori più rappresentativi (Schick e Grimaldo, due dei pochi “sopravvissuti” dell’anno d’oro di Xabi Alonso) ma a salire in cattedra è stata la difesa, compreso il portiere Flekken autore di parate strepitose. In questo modo il Leverkusen, reduce da due vittorie di fila nella coppa dalle grandi orecchie, ha guadagnato diverse posizioni raggiungendo quota 8, appena due in meno dell’ottava. In campionato, invece, le Aspirine continuano a far registrare risultati altalenanti: dopo la sconfitta interna nello scontro diretto con il Borussia Dortmund, sabato scorso sono caduti in casa dell’Augsburg (2-0), non un avversario irresistibile, perdendo terreno nei confronti delle dirette concorrenti e sciupando l’occasione di consolidare il quarto posto.

Magpies meglio in Champions che in campionato

Nella sesta giornata della League Phase il Bayer Leverkusen ospita alla BayArena un club di Premier League, il Newcastle, che rispetto al Werkself ha un punto in più in classifica. Le Magpies finora hanno fatto meglio in Champions che in campionato, dove al momento devono accontentarsi del dodicesimo posto (anche se la classifica resta cortissima e la zona Europa dista solo tre punti).

Sabato i bianconeri hanno portato a casa un altro risultato utile, il quarto di fila, battendo 2-1 il Burnley grazie ai gol di Gordon e di Bruno Guimaraes. Ora bisogna tornare a fare punti in coppa, visto che ne servono almeno altri due per raggiungere la quota della tranquillità: nell’ultimo turno il Newcastle aveva confermato le difficoltà in trasferta venendo rimontato dal Marsiglia di Roberto De Zerbi al Velodrome (2-1) dopo essere andato subito in vantaggio con Barnes.

Come vedere Bayer Leverkusen-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Bayer Leverkusen-Newcastle è in programma mercoledì alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si scontrano due squadre che tutto sommato si equivalgono, motivo per cui ci aspettiamo grande equilibrio alla BayArena. Il Bayer Leverkusen è incostante ma nelle ultime due giornate della League Phase si è esaltato e merita fiducia: le Aspirine dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta – hanno perso solo una delle ultime sei partite disputate nelle competizioni Uefa con squadre inglesi – nella sfida con un Newcastle che in trasferta fa più fatica. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Newcastle

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Poku, Aleix Garcia, Maza, Grimaldo; Tillman, Kofane; Schick.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Livramento, Schar, Thiaw, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1