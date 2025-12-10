Celtic-Roma: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Celtic-Roma: dal marcatore agli ammoniti del match, ecco tutte le quote da analizzare

Appuntamento valido per la sesta giornata del maxi girone di Europa League, la sfida tra Celtic e Roma calamita non pochi in temi in casa giallorossa. Intenzionati a riscattare la doppia sconfitta maturata in campionato, gli uomini di Gasperini vogliono riannodare i fili del discorso in campo internazionale dove dopo un inizio un po’ complicato sono riusciti a risollevare la china.

In attacco scalpita Paulo Dybala. Entrato solo nel secondo tempo nelle sfide contro Napoli e Cagliari, la “Joya” agirà in posizione di falso nueve, supportato da Soulé e Pellegrini. Animato dal desiderio di riscattare una prima parte di stagione piuttosto in ombra, il numero 21 vuole lasciarsi alle spalle il momento no.

Rigorista designato (non un dettaglio trascurabile, visti gli sfortunati precedenti), Dybala ha la qualità e la tecnica necessaria per far saltare il banco da un momento all’altro: l’opzione che lo vede marcatore intriga e non poco.

Celtic-Roma, raffica di tiratori e ammoniti

A segno in ben cinque occasioni dall’inizio della stagione, Nygren rappresenta quasi una garanzia in veste di tiratore: ipotizzare che lui e Pellegrini riescano ad inquadrare lo specchio di porta avversario in almeno una circostanza non sembra essere un esercizio fantasioso. Un discorso simile può essere esteso anche a Maeda.

Abituati ad imprimere un certo ritmo alle partite, Celtic e Roma proveranno a fare molta densità in mezzo al campo con un pressing ben indirizzato. A tal proposito, con una media di 1,9 falli a partita, Engels è uno dei nomi che più intriga alla voce ammoniti.

Il classe 2003 ha già rimediato tre cartellini gialli in Premiership, segno evidente di una certa predisposizione ad entrare con foga facendo leva su un’ottima fisicità. Sull’altro versante, occhio a Pisilli.

Salvo novità, al giovane centrocampista sarà affidata una maglia da titolare: schierato con poca continuità dall’inizio della stagione, il classe 2004 potrebbe patire il ritmo e l’aggressività del centrocampo del Celtic andando incontro ad almeno un provvedimento disciplinare.

Dybala marcatore plus; Nygren, Maeda e Pellegrini Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 8,56 su Goldbet.

Pisilli ed Engels ammoniti plus sono bancati 11,84 volte la posta.