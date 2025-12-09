Real Madrid-Manchester City: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Real Madrid-Manchester City: marcatore, tiratori e non solo

Passaggio cruciale per la permanenza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, la sfida tra i Blancos e il City promette battaglia. Reduci dal pesantissimo KO patito per mano del Celta Vigo, le Merengues vogliono ritrovare immediatamente la rotta. L’avversario, però, è da capogiro.

Intenzionato ad affondare l’ex allenatore del Leverkusen, Guardiola ha la grande chance di scavalcare proprio il Real con una vittoria. E chi se non Haaland come profilo più indicato in sede marcatori.

L’attaccante norvegese – che in Premier League viaggia ad un ritmo spaventoso avendo già 15 reti all’attivo – vuole riannodare i fili del discorso anche in Champions League. La difesa del Real non può non essere avvisata.

Real Madrid-Manchester City: tiratori e ammoniti on fire

Bernardo Silva, Reijnders e Bellingham sono poi tre opzioni da tenere in grande considerazione in chiave Over 0.5 tiri in porta plus: la classe e la tecnica di questi fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti e non merita commenti. Mbappé quasi marcatore plus è la scelta che contribuisce a chiudere il cerchio.

Come informa Sporting Life, Bellingham ha ricevuto 14 cartellini in 60 presenze complessive in Champions League; tra queste, ben sei sono maturate contro squadre inglesi (in tredici presenze).

Quando incontra il Manchester City, l’ex Dortmund tende ad esaltarsi da un punto di visto comportamentale: sono ben tre – in sole otto partite – le ammonizioni sul groppone nelle sfide contro i Citizens. Numeri che – abbinati al particolare momento vissuto dagli uomini di Xabi Alonso – inducono a tenere in grande considerazione l’ipotesi di un Bellingham ammonito.

Per chiudere, occhio a Matheus Nunes. Nelle 13 apparizioni in Premier League, il jolly di Guardiola è entrato in tackle scivolato in 17 circostanze, costategli due ammonizioni. Al cospetto di un avversario dinamico e incisivo come Vinicius, i pericoli sono dietro l’angolo.

Haaland marcatore plus e Mbappé quasi marcatore plus; Bernardo Silva, Bellingham e Reijnders Over 0,5 tiri in porta si trovano complessivamente a quota 14,6 su Goldbet.

Nunes e Bellingham ammoniti plus sono bancati 21,56 volte la posta.