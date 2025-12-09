Pronostico Royale Union S.G-Marsiglia: c’è sempre una prima volta

Royale Union S.G-Marsiglia è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I padroni di casa del Royale Union S.G. nei tre incontri Uefa affrontati fino ad oggi contro formazioni francesi non hanno mai perso: due pareggi contro il Tolosa e una vittoria contro il Nizza lo scorso anno in Europa League. Ma c’è sempre una prima volta.

Non ha mai affrontato formazioni importanti della Ligue 1, quelle che vuoi o non vuoi riescono comunque ad alzare il livello. E adesso contro il Marsiglia il compito sarà decisamente molto più arduo, molto più complicato. Non solo, ci sono anche i numeri: la squadra belga ha ottenuto solamente due vittorie nelle ultime dieci partite casalinghe in competizioni Uefa. Non un ruolino invidiabile in questo caso. Continuando sui numeri, in questo caso dei francesi di De Zerbi: nei sei incontri contro squadre del Belgio il Marsiglia è imbattuto e dovrebbe continuare ad essere così. La classifica in Champions non è delle migliori, solamente sei i punti conquistati fino al momento, quindi per rimanere in corsa bisogna per forza di cose tornare a casa con un risultato positivo.

Una vittoria esterna in questo caso ci può stare e per i francesi sarebbe un vero e proprio appuntamento con la storia, visto che parleremmo dell’affermazione numero 50 in Champions League.

Come vedere Royale Union S.G-Marsiglia in diretta tv e in streaming