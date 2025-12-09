Pronostico Qarabag-Ajax: si ferma la striscia storica

Qarabag-Ajax è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Otto sconfitte consecutive nelle competizioni Uefa per l’Ajax: è la striscia più lunga della storia per la formazione olandese che sin dalla prima gara di questa manifestazione ha dimostrato di non essere in grado di competere con le altre. Un momento di transizione che fino ad oggi ha regalato zero punti.
Sembra però essere arrivato il momento di muovere la classifica contro il Qarabag che ha fatto comunque sette punti in Champions League. Ma rimane comunque una formazione mediocre rispetto a tutte quelle che sono nella massima competizione europea. Quindi con un poco di attenzione i lancieri potrebbero benissimo togliere quel fastidioso zero nei punti fatti fino al momento. Esiste un solo precedente tra queste due squadre ed è dello scorso anno in Europa League: Ajax vincente in trasferta, tre a zero, a dimostrazione che Farioli, allora, stava facendo un ottimo lavoro. A conferma, inoltre, che per il Qarabag affrontare delle formazioni olandesi non è il massimo ci viene in aiuto un altro dato: nelle cinque partite che i padroni di casa hanno affrontato contro team di questa nazione, una vittoria non è mai arrivata. Crediamo che questa striscia possa decisamente rimanere aperta.
Come vedere Qarabag-Ajax in diretta tv e in streaming
La sfida Qarabag-Ajax è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Un gol per squadra assicurato. E occhio al pareggio che come detto prima bloccherebbe la striscia storica e negativa dell’Ajax in questa manifestazione.
Le probabili formazioni di Qarabag-Ajax
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran.
AJAX (4-3-3): Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts.