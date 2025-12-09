Pronostico Psv-Atletico Madrid: numeri e giocatori decisivi ci danno una certezza

Psv-Atletico Madrid è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il ruolino di marcia in casa del Psv in Europa è davvero entusiasmante. Nelle ultime tredici partite giocate gli olandesi hanno perso solamente una volta e quest’anno, per dire, hanno rifilato sei gol al Napoli. Non una cosa di poco conto.
Con diciassette gol nelle ultime 18 partite giocate nella fase a gironi della Champions League, l’attacco dimostra di essere in palla. Direte voi, ma è meno di una rete a partita. Vero, ma parliamo pur sempre di una squadra olandese, quindi non uno dei migliori campionati in Europa, che affronta squadre decisamente importanti e che hanno qualità diverse. Insomma, una rete la dovrebbero fare anche in questa serata.
L’Atletico è imbattuto nelle ultime sei gare di Champions e ha subito un solo gol, quello contro l’Inter. Nelle trasferte però qualcosa non torna: le ultime tre gare giocate nella massima competizione europea hanno rimandato indietro delle sconfitte pesanti che hanno un poco complicato il cammino. Non ci stupiremmo se Simeone non dovesse vincere nemmeno questo match. Il Cholo si affiderà di nuovo e come sempre ad Alvarez, che ha segnato 9 reti nelle ultime dieci gare giocate in questo torneo. Quindi, tra numeri e giocatori decisivi, una certezza ce l’abbiamo tutti.
Come vedere Psv-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming
La sfida Psv-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
La certezza è che entrambe troveranno la via della rete. Una quota anche abbastanza alta da tenere in considerazione. Occhio al pareggio pure.
Le probabili formazioni di Psv-Atletico Madrid
PSV (4-3-3): Kovář; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Wanner; Man, Til, Saibari.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Hancko, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, González; Sørloth, Alvarez.