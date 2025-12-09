Pronostico Monaco-Galatasaray: Osimhen è una sentenza

Monaco-Galatasaray è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Solamente una volta il Galatasaray – in undici trasferte in Francia – è riuscito a vincere. Parliamo del 2001, contro il Nantes. Per il resto molte delusioni per i giallorossi di Turchia che, però, quest’anno, hanno una rosa talmente forte da potersela giocare davvero contro tutti.
Certo, il problema trasferta è rimasto a Osimhen e compagni. Però c’è da dire che questo Monaco – che fatica sia in campionato che in Champions – non è che faccia così tanta paura, nonostante abbia vinto quattro delle ultime cinque partite in casa contro formazioni turche. I numeri quindi, se analizzati nel dettaglio, ci dicono che i monegaschi partono sicuramente con tutti i favori del pronostico. Ma il calcio come sappiamo e fortunatamente non è fatto solo di numeri ma c’è molto altro. E, l’altro, significa avere dei giocatori importanti capaci in qualsiasi momento del match di fare la differenza. Osimhen, ad esempio, è uno di questi.
Ed ha una striscia aperta l’attaccante nigeriano ex Napoli: otto partite consecutive di competizioni Uefa sempre a segno con 12 reti trovate. Una sentenza vera e propria. Il Gala, quindi, parte sempre con un gol di vantaggio e sarà così anche nella serata di martedì, ecco perché non ci stupiremmo per nulla se i turchi riuscissero a portare a casa un risultato positivo.
Come vedere Monaco-Galatasaray in diretta tv e in streaming
La sfida Monaco-Galatasaray è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
La gara almeno un gol per squadra la regalerà sicuramente e su questo non ci sono dubbi. Crediamo che il Gala si prenderà almeno un punto. Quindi la doppia in trasferta è sicuramente da provare. I più coraggiosi infine possono puntare al 2 direttamente che ha una quota davvero altissima.
Le probabili formazioni di Monaco-Galatasaray
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Henrique, Salisu, Kehrer, Vanderson; Zakaria, Camara; Golovin, Minamino, Akliouche; Balogun.
GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Yusuf Kahraman, Abdülkerim Bardakcı, Sánchez, Sallai; Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Gündoğan, Sané; Osimhen.