Pronostico Monaco-Galatasaray: Osimhen è una sentenza

Monaco-Galatasaray è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Solamente una volta il Galatasaray – in undici trasferte in Francia – è riuscito a vincere. Parliamo del 2001, contro il Nantes. Per il resto molte delusioni per i giallorossi di Turchia che, però, quest’anno, hanno una rosa talmente forte da potersela giocare davvero contro tutti.

Certo, il problema trasferta è rimasto a Osimhen e compagni. Però c’è da dire che questo Monaco – che fatica sia in campionato che in Champions – non è che faccia così tanta paura, nonostante abbia vinto quattro delle ultime cinque partite in casa contro formazioni turche. I numeri quindi, se analizzati nel dettaglio, ci dicono che i monegaschi partono sicuramente con tutti i favori del pronostico. Ma il calcio come sappiamo e fortunatamente non è fatto solo di numeri ma c’è molto altro. E, l’altro, significa avere dei giocatori importanti capaci in qualsiasi momento del match di fare la differenza. Osimhen, ad esempio, è uno di questi.

Ed ha una striscia aperta l’attaccante nigeriano ex Napoli: otto partite consecutive di competizioni Uefa sempre a segno con 12 reti trovate. Una sentenza vera e propria. Il Gala, quindi, parte sempre con un gol di vantaggio e sarà così anche nella serata di martedì, ecco perché non ci stupiremmo per nulla se i turchi riuscissero a portare a casa un risultato positivo.

