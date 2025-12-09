Pronostico Barcellona-Eintracht: Flick continua la scalata

Barcellona-Eintracht è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una scalata vera e propria quella del Barcellona che adesso si ritrova da solo in testa alla classifica della Liga con 4 punti di vantaggio rispetto al Real Madrid. Sì, Flick ha rimesso le cose a posto e vuole continuare anche in Champions League.

Nelle ultime venti partite contro formazioni tedesche i catalani hanno vinto sedici volte. Ma non sta andando benissimo nell’ultimo periodo nella massima competizione europea perché sommando anche i match della passata stagione nelle ultime otto gare sono arrivate solamente due vittorie. Ora, il bottino verrà rimpinguato nella serata di martedì, visto che ci sono davvero pochissime possibilità che l’Eintracht possa riuscire in quello che sarebbe un colpaccio clamoroso, molto simile a un miracolo sportivo. Una sola vittoria nelle ultime sette gare europee per il Francoforte che si presenta a questa partita dopo aver preso una legnata clamorosa in Bundesliga contro il Lipsia: un sei a zero senza discussioni che ha messo a nudo tutti i problemi di una squadra che non vince da tre turni in generale e che adesso occupa la posizione numero 28 in classifica nella Champions: fuori da tutto, ad oggi. E anche dopo questo turno sarà così.

Come vedere Barcellona-Eintracht in diretta tv e in streaming