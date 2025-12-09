Pronostico Atalanta-Chelsea: Maresca profeta in Patria?

Atalanta-Chelsea è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Di sicuro per il Chelsea di Enzo Maresca non è proprio il miglior momento di forma possibile. Qualche difficoltà nel corso delle ultime settimane i Blues le hanno incontrate in campionato. Anche se, sulla qualità della rosa a disposizione del tecnico italiano non è che ci possano essere discussioni. Inoltre è pure esplosa la stella Estevao, un giocatore che potrebbe far parlare di se per molto tempo.

La sconfitta contro il Verona ha fatto capire a Palladino di non essere proprio riuscito a cambiare nella testa dei suoi giocatori le amnesie che hanno portato all’esonero di Juric. Dire che questa squadra stesse pensando alla gara contro il Chelsea quando è scesa in campo in veneto ci pare esagerato. Non è così. L’Atalanta ha perso perché ha approcciato male al match e ha pagato disattenzioni terribili. Non di una squadra così importante. Maresca ha diverse assenze: Colwill (ginocchio), Delap (spalla), Lavia (muscolare) e anche Cole Palmer è in dubbio. La Dea invece dovrà rinunciare solo a Sulemana. Detto questo, partono favoriti i londinesi, che hanno qualità offensive importanti e i bergamaschi in questa stagione non sono stati così forti dietro. Meccanismi da oliare perché il cambio di allenatore si è fatto sentire. Certo, la Dea ha perso solo una delle ultime nove partite nella fase a gironi di partite Uefa. E inoltre c’è un dato che fa riflettere: tutti i sei gol segnati in questo momento sono arrivati nel secondo tempo.

Quindi? Quindi il Chelsea la potrebbe anche sbloccare nel primo tempo visto che l’Atalanta nei primi 45′ non segna.

Come vedere Atalanta-Chelsea in diretta tv e in streaming