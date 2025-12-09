Juventus-Pafos: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Juventus-Pafos: possibile marcatore, tiratori e ammoniti dell’incontro. Ecco tutte le dritte

Dentro o fuori. Reduce dalla brutta sconfitta rimediata al “Maradona” contro il Napoli, la Juventus di Luciano Spalletti non ha alternativa alla vittoria con il Pafos. Per provare a dare un senso all’ultima gara di Champions con il Benfica, i bianconeri non possono non incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza dopo il rocambolesco successo di Bodo.

Per farlo, il tecnico di Certaldo “rispolvera” dal primo minuto Jonathan David, chiamato a caracollare su di sé il peso di un attacco che non può prescindere dai suoi gol. Parso in forma in Coppa Italia, l’attaccante canadese vuole scrollarsi da dosso l’etichetta di delusione del mercato. Per farlo, servono reti pesanti e in tempi brevi: l’occasione contro il Pafos è di quelle intriganti.

Probabili formazioni Juventus-Pafos: tiri in porta e ammoniti

Tenendo alto il proprio baricentro, la Juventus ha la grande chance di imprimere un ritmo sostenuto sin dalle prime battute di gioco. Impiegato per la prima volta dal primo minuto, Zhegrova vuole lasciare sin da subito il suo timbro: l’ex Lille e Yildiz non dovrebbero faticare più di tanto a scagliare almeno due conclusioni ciascuno nello specchio di porta difeso da Michail.

Sull’altro versante, occhio ad Anderson Silva. Il Pafos si appoggerà al senso della posizione del suo totem che ha dimostrato di poter far male alle difese avversarie: un suo tiro in porta, anche alla luce delle difficoltà di adattamento messe in mostra dagli uomini di Spalletti, non è affatto da trascurare.

Il Pafos è la quarta squadra più “indisciplinata” della fase a gironi di Champions League dall’alto dei suoi 16 cartellini gialli all’attivo. Tra i meno tranquilli c’è sicuramente Luckassen, difensore centrale roccioso e spesso irruente: le cinque ammonizioni a referto sono un assist troppo goloso per non essere scartato al volo.

Merita una menzione particolare – infine – anche Sunjic, centrocampista polivalente molto prezioso nelle due fasi. Molto spesso, però, il fac totum del Pafos esagera come testimoniano i cinque gialli sul groppone: la ‘collezione’ di ammonizioni potrebbe vivere allo Stadium un altro passaggio cruciale.

David marcatore plus; Zhegrova e Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus; Anderson Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,95 su Goldbet.

Luckassen e Sunjic ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 10,18 su Goldbet.