Pronostico Osasuna-Levante: la quinta di fila è una sentenza

Quattro sconfitte di fila in campionato per il Levante che rischia grosso. Rischia una retrocessione che, vedendo le altre squadre della Liga, alcune molto più deboli, che sarebbe quasi inaspettata.

Ma si sa, quando una stagione inizia male (vedi la Fiorentina in Italia) riprendersi diventa sempre più complicato. Sul campo dell’Osasuna, una squadra anch’essa che lotta per la salvezza, fare risultato è complicato, per non dire impossibile. Anche perché i punti (comunque pochi) che l’Osasuna ha fatto fino al momento sono stati tutti portati nel bottino in partite interne. Certo, è arrivato anche il momento di invertire in generale la rotta, visto che nelle ultime due uscite davanti al proprio pubblico sono arrivate due pesantissime sconfitte contro Sociedad e Celta Vigo.

Ma è arrivato il momento, come detto, di rifarsi. Un giornata dell’Immacolata con i tre punti. E per il Levante – che ha fatto bene in generale in trasferta in tutto il campionato – una sconfitta che rischia di essere davvero decisiva.

Come vedere Osasuna-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Levante, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Osasuna è quotata 1.72 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Il pronostico

Una vittoria pesantissima per l’Osasuna che si allontanerà dalle sabbie mobili della classifica. Levante sprofondato.

Le probabili formazioni di Osasuna-Levante

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Bretones; Gomez, Torro; Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Elgezabal, Matturro, Sanchez; Alvarez, Arriaga, Vencedor, Olasgasti; Eyong, Romero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0