Pronostico Modena-Catanzaro: emergono i veri valori

Modena-Catanzaro è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

All’inizio della stagione il Modena di Sottil era riuscito a piazzare una serie incredibile di risultati positivi che l’avevano portato in testa alla classifica. Anche con un bel gruzzolo di vantaggio sulle dirette concorrenti.

Adesso il distacco dal Monza, primo in classifica, è di quattro punti. Ed è complicato pensare che la squadra di Sottil – visto che ci sono delle squadre più attrezzate dietro – possa rientrare tra le prime due. Meglio pensare, oggettivamente, a quelli che sono i posti nei playoff. Che poi è lo stesso pensiero del Catanzaro di Aquilani, una squadra che nelle ultime settimane ha iniziato ad avere una certa continuità di risultati. Quattro risultati utili nelle ultime cinque per i calabresi – sconfitti solamente ad Empoli – e, inoltre, anche una certa qualità nelle giocate e soprattutto una tenuta mentale che sappiamo come possa fare la differenza nei match che contano. Parliamo insomma di una squadra che appare in forma, sia sotto l’aspetto fisico ma anche nella testa.

Ecco perché ci pare complicato che il Modena possa riuscire in quello che oggettivamente sarebbe un vero e proprio colpaccio. Assai più probabile che il Catanzaro possa fare un risultato positivo, sfruttando e battendo in quello che è un vero e proprio momento caldo.

Come vedere Modena-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Modena-Catanzaro, in programma lunedì alle 12:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

Pareggio dentro una gara da almeno un gol per squadra. Che poi il segno GOL è quasi assicurato, ed è una quota assai importante sicuramente da sfruttare.

Le probabili formazioni di Modena-Catanzaro

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Sersanti, Santoro, Magnino, Zampano; Defrel, Gliozzi.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Di Chiara; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Iemmello, Cisse.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1