Pronostico Kairat Almaty-Olympiacos: succede per la seconda volta nella storia

Kairat Almaty-Olympiacos è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 16:30 diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nelle ultime otto partite Uefa il Kairat Almaty non ha mai vinto. E non lo ha fatto nemmeno in una delle ultime 11 gare della fase a gironi di una manifestazione europea. Un segno importante di una debolezza per una squadra che non può avere molto da fare da qui alla fine di questa fase.

Certo, c’è da dire che in cinque delle sei gare casalinghe giocate quest’anno in Champions, e contiamo anche i preliminari, i kazaki non hanno preso gol. Quindi sarà compito complicato – ma non impossibile – quello dell’Olympiacos di cercare di scardinare la difesa padrona di casa. La chiave però c’è, e lo sappiamo tutti. Quella principale è riuscire a giocare in maniera veloce, far girare il pallone con regolarità e con la voglia giusta per riuscire a prendersi i tre punti che oggettivamente sono alla portata.

L’Olympiacos ha affrontato due volte una squadra kazaka nella competizione UEFA per club, entrambe contro l’Astana durante la fase a gironi dell’Europa League 2016/17: una vittoria per 4-1 in casa e un pareggio per 1-1 in trasferta. Il conto sarà sicuramente da aggiornare perché l’affermazione ospite ci pare decisamente alla portata.

