Pronostico Entella-Spezia: Donadoni fa una mini striscia positiva

Entella-Spezia è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria della scorsa settimana che ha permesso di non essere più ultimo in classifica, lo Spezia di Donadoni che sembra aver ritrovato quella fiducia che è mancata troppe volte, contro un’altra squadra ligure, lo Spezia, cerca di avviare una mini striscia positiva.

Non semplice, perché una delle neopromosse, in questa stagione, davanti ai propri tifosi non ha mai perso e, praticamente, il bottino fatto fino al momento è arrivato quasi tutto tra le mura amiche. Ma c’è da dire che lo Spezia ha grosse qualità. Una squadra che lo scorso anno è andata ad un passo dalla promozione e che sta pagando oltremodo quello scotto. La scelta di Donadoni all’inizio, nell’immediatezza della cosa, non sembrava aver dato i suoi frutti ma dopo la bella affermazione contro la Samp le cose possono cambiare.

Entella che arriva dalla sconfitta subita in rimonta a Catanzaro e che ha messo a nudo le problematiche caratteriali di una squadra inesperta in alcune frangenti della partita. Una squadra che dà tutto in campo, sempre, ma che molto spesso si perde ed esce dalla partita. Una situazione questa che può aiutare gli ospiti a uscire fuori con un risultato positivo.

Come vedere Entella-Spezia in diretta tv e in streaming

Entella-Spezia, in programma lunedì alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Lo Spezia non perderà. Su questo possiamo avere quasi una certezza per quanto vi abbiamo raccontato prima. Quindi occhio al pareggio – l’Entella in casa è una squadra diversa da quella che gioca fuori – con almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Entella-Spezia

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritello, Moretti; Bariti, Benali, Karic, Di Mario; Guiu, Fumagalli; Debenedetti.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Felipe Jack, Wisniewski, Mateju; Beruatto, Cassata, Bandinelli, Kouda, Aurelio; Artistico, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1