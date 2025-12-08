Pronostico Bari-Pescara: primo sorriso (e rivincita) per Vivarini

Bari-Pescara è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Un mese fa Vivarini, attuale allenatore del Bari, allenava il Pescara. Poi l’esonero e il debutto con cinque berle prese a Empoli. Non è iniziata benissimo questa avventura in Puglia, ma arriva il momento di rifarsi, immediatamente, e anche di prendersi una bella rivincita.

Una sola sconfitta al San Nicola per i galletti in questa stagione. Cambia molto quindi quando si affrontano i match davanti ai propri tifosi. E questo è un dato di fatto che deve essere per forza di cose tenuto in considerazione. Mentre il Pescara, fuori casa, non ha mai sorriso: quattro sconfitte e due pareggi. Un altro segnale che non si può ignorare, un altro segnale che ci spinge a dire quello che poi vi diremo nel nostro pronostico in fondo a questo articolo.

Se i numeri, comunque, non sono quelli che fotografano sempre nel migliore dei modi una partita, in questo caso non possiamo non fidarci. Il Bari, inoltre, deve per forza vincere anche per evitare ulteriori tensioni che sono venute fuori nel volo di ritorno da Empoli quando un gruppo di tifosi si è trovato nello stesso velivolo e ha iniziato a inveire. Momenti di profonda tensione che è meglio mettere da parte e dimenticare.

Come vedere Bari-Pescara in diretta tv e in streaming

Bari-Pescara, in programma lunedì alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Contro quella che fino ad un mese fa è stata la sua squadra Vivarini troverà la prima vittoria sulla panchina del Bari. Quota altissima da prendere. Il cammino esterno del Pescara ci aiuta e anche molto in questo pronostico.

Le probabili formazioni di Bari-Pescara

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; Castrovilli, Pagano; Moncini.

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Dagasso, Meazzi, Valzania, Corazza; Caligara, Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0