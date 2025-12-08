Pronostici Torino-Milan: marcatore e tiri in porta

Torino-Milan, il pronostico sulla sfida che vedrà i granata sfidare i rossoneri: ecco tutte le quote

Partita molto importante per il percorso di crescita del Milan di Massimiliano Allegri, la sfida contro il Torino si configura come un autentico banco di prova per i rossoneri. Chiamati a rispondere colpo su colpo agli squilli di Inter e Napoli, Leao e compagni vogliono mettere un altro mattoncino al proprio bagaglio di certezze.

L’avversario – però – è di tutto rispetto soprattutto tra le mura amiche. Anche per questo, con la solita emergenza da gestire, il tecnico livornese si aspetta risposte importanti dai suoi uomini chiave. E chissà che quella in terra sabauda non possa finalmente essere la partita di Nkunku, schierato giocoforza dall’inizio da Allegri e con la voglia matta di imprimere una svolta alla sua stagione.

Torino-Milan, Nkunku marcatore? Raffica di tiratori in quota

Nkunku marcatore è un’opzione che intriga anche per le croniche difficoltà dei granata a leggere i movimenti degli attaccanti avversari in grado di navigare tra le linee e tagliare al centro la propria retroguardia. Come possibili tiratori intrigano poi Rabiot e Saelemaekers, abituati a centrare la porta avversaria con relativa semplicità.

Sull’altro versante – infine – fari puntati su Nikola Vlasic: il tuttocampista di Baroni ha all’attivo 11 conclusioni, quattro delle quali indirizzate nello specchio di porta avversario. Il Milan tende a non concedere molto ma se dovesse tenere basso il baricentro, si potrebbero creare interessanti soluzioni dalla medio-lunga distanza.

Nkunku marcatore plus; Rabiot, Saelemaekers e Vlasic Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 14,44 su Goldbet.