Pronostici Torino-Milan: la doppia ammoniti

Torino-Milan, la scelta sui due possibili ammoniti dell’incontro: le statistiche parlano chiaro

La quattordicesima giornata di Serie A si chiude con un appuntamento che interessa e non poco i piani nobilissimi della classifica. Intenzionato a lasciarsi alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia maturata per mano della Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri fa visita ad un Torino che sta alternando ottime prestazioni a risultati negativi.

I granata, però, si sono fregiati del titolo di “ammazzagrandi” e non hanno alcuna intenzione di issarsi a vittima sacrificale. L’importanza della gara, le caratteristiche delle due squadre e i loro precedenti dovrebbero apparecchiare la tavola ad una partita piuttosto intensa e densa di contenuti agonistici.

Pronostici Torino-Milan: la scelta sugli ammoniti

In cabina di regia i granata si affidano ad Asllani, regista “sui generis” abituato ad inaridire le fonti di gioco avversarie. Sono già tre le ammonizioni a carico del play maker di Baroni, abituato a sporcare le linee di passaggio avversarie per ritagliarsi spazi interessanti.

Immaginare che l’ex Empoli possa finire sul taccuino dei cattivi, vista anche la qualità e la fisicità del centrocampo di Allegri, non sembra configurarsi come un’opzione inverosimile. Nella lista dei cattivi potrebbe però finire anche Tomori: il centrale inglese tende ad entrare in maniera decisa sui portatori di palla avversari avendo un approccio che tende a privilegiare il senso dell’anticipo.

Non è escluso che alcune scelte dell’ex Chelsea possano costargli caro ponendo le premesse ad (almeno) un cartellino giallo a suo carico.

Asllani e Tomori ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 21,56 su Goldbet.