I pronostici di lunedì 8 dicembre: Serie A, Serie B, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 8 dicembre, in campo Serie A, Serie B, Liga e Premier League e altri campionati minori
Cinque partite senza vittorie e soprattutto un atteggiamento davvero improponibile, in alcune situazioni, per il Torino di Marco Baroni. Rischia grosso il tecnico granata, un’altra sconfitta contro il Milan è assai probabile e potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza.
Non è la prima volta – e siamo ancora a dicembre – che l’ex Lazio si trova in questa situazione. Poi con l’aiuto della sua squadra era riuscito a risollevarsi e quindi salvare tutto. Ma il Milan di oggi (che viene dalla sconfitta in Coppa Italia) è un ostacolo troppo grosso per tutti. Allegri ha dato subito la sua impronta alla squadra. E che piaccia o meno è così. Il suo atteggiamento è sempre il solito ma alla fine, e lo sappiamo tutti, non conta come arriva il risultato, ma che arrivi. E i rossoneri con una vittoria rimarrebbero sicuramente in vetta alla classifica. Una sola sconfitta, con la Cremonese alla prima di Serie A per Allegri, poi solo sorrisi o mezzi sorrisi – i pareggi – quindi ha una marcia diversa.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio anche a Besiktas-Gaziantep, promettono almeno un gol per squadra Avellino-Venezia, Frosinone-Juve Stabia e Udinese-Genoa.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Osasuna-Levante, Liga, ore 21:00
Vincenti
- MILAN O PAREGGIO (in Torino-Milan, Serie A, ore 20:45)
- MANCHESTER UNITED (in Wolverhampton-Manchester United, Premier League, ore 21:00)
- MONZA (in Monza-Sudtirol, Serie B, ore 15:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Besiktas-Gaziantep, Super Lig, ore 18:00
- Wolves-Manchester United, Liga, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Avellino-Venezia, Serie B, ore 15:00
- Frosinone-Juve Stabia, Serie B, ore 15:00
- Udinese-Genoa, Serie A, ore 18:00
Il “clamoroso”
• X in Udinese-Genoa, Serie A, ore 18:00