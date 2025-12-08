I pronostici di lunedì 8 dicembre: Serie A, Serie B, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 8 dicembre, in campo Serie A, Serie B, Liga e Premier League e altri campionati minori

Cinque partite senza vittorie e soprattutto un atteggiamento davvero improponibile, in alcune situazioni, per il Torino di Marco Baroni. Rischia grosso il tecnico granata, un’altra sconfitta contro il Milan è assai probabile e potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza.

Non è la prima volta – e siamo ancora a dicembre – che l’ex Lazio si trova in questa situazione. Poi con l’aiuto della sua squadra era riuscito a risollevarsi e quindi salvare tutto. Ma il Milan di oggi (che viene dalla sconfitta in Coppa Italia) è un ostacolo troppo grosso per tutti. Allegri ha dato subito la sua impronta alla squadra. E che piaccia o meno è così. Il suo atteggiamento è sempre il solito ma alla fine, e lo sappiamo tutti, non conta come arriva il risultato, ma che arrivi. E i rossoneri con una vittoria rimarrebbero sicuramente in vetta alla classifica. Una sola sconfitta, con la Cremonese alla prima di Serie A per Allegri, poi solo sorrisi o mezzi sorrisi – i pareggi – quindi ha una marcia diversa.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio anche a Besiktas-Gaziantep, promettono almeno un gol per squadra Avellino-Venezia, Frosinone-Juve Stabia e Udinese-Genoa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Osasuna-Levante, Liga, ore 21:00

Vincenti

MILAN O PAREGGIO (in Torino-Milan, Serie A, ore 20:45)

(in Torino-Milan, ore 20:45) MANCHESTER UNITED (in Wolverhampton-Manchester United, Premier League, ore 21:00)

(in Wolverhampton-Manchester United, ore 21:00) MONZA (in Monza-Sudtirol, Serie B, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Besiktas-Gaziantep , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Wolves-Manchester United, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Avellino-Venezia , Serie B, ore 15:00

, Serie B, ore 15:00 Frosinone-Juve Stabia , Serie B, ore 15:00

, Serie B, ore 15:00 Udinese-Genoa, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

• X in Udinese-Genoa, Serie A, ore 18:00