Pronostico Udinese-Genoa: continua il momento magico

Udinese-Genoa è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Evidente che Daniele De Rossi, da quando ha preso il posto sulla panchina del Genoa, abbia immediatamente cambiato la mentalità alla sua squadra: tre risultati utili di fila e no, quella di Coppa Italia è solo da inserire per le statistiche. La sconfitta contro l’Atalanta non ha nessun valore.

Anche l’Udinese ha giocato in Coppa Italia – sconfitta a Torino – con meno turnover di quello ligure. Runjaic non potrà contare su Atta, uno dei migliori, che si è fatto male e perde quel poco di imprevedibilità in mezzo al campo che la sua squadra ha sempre avuto nel corso di queste prime gare di campionato. Tiratosi fuori, almeno per ora, dalla zona rossa della classifica, i liguri non hanno nessuna intenzione di tornarci e sanno benissimo che serve continuare a non perdere per avere maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

C’è fiducia attorno ai rossoblù – dentro l’Udinese non è mai mancata e i diciotto punti in classifica ne sono una dimostrazione – e questo aiuta a pensare con un certo interesse a questo match. Crediamo che il pareggio (che alla fine potrebbe andare bene a entrambe) sia il risultato maggiormente pronosticabile per questa partita.

Il pronostico

Entrambe dovrebbero trovare la via della rete (e la quota altissima è davvero stuzzicante), occhio anche alla possibilità, come spiegato prima del pareggio. I più coraggiosi possono provare la combo.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp , Zemura; Davis, Zaniolo.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1