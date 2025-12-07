Pronostico Torino-Milan: salta un’altra panchina

Torino-Milan è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Cinque partite senza vittorie e soprattutto un atteggiamento davvero improponibile, in alcune situazioni, per il Torino di Marco Baroni. Rischia grosso il tecnico granata, un’altra sconfitta che secondo noi contro il Milan è assai probabile, potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza.

Non è la prima volta – e siamo ancora a dicembre – che l’ex Lazio si trova in questa situazione. Poi con l’aiuto della sua squadra era riuscito a risollevarsi e quindi salvare tutto. Ma il Milan di oggi (che viene dalla sconfitta in Coppa Italia) è un ostacolo troppo grosso per tutti. Allegri ha dato subito la sua impronta alla squadra. E che piaccia o meno è così. Il suo atteggiamento è sempre il solito ma alla fine, e lo sappiamo tutti, non conta come arriva il risultato, ma che arrivi. E i rossoneri con una vittoria rimarrebbero sicuramente in vetta alla classifica. Una sola sconfitta, con la Cremonese alla prima di Serie A per Allegri, poi solo sorrisi o mezzi sorrisi – i pareggi – quindi ha una marcia diversa.

Ci aspettiamo il solito match, con un Milan attento e in controllo della situazione e che prima o poi grazie ai suoi uomini offensivi punirà il Torino. E per Baroni addio panchina.

Come vedere Torino-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Milan, in programma lunedì alle 20:45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La classica partita del Milan, cortomusiana. Vittoria in trasferta e primo posto in classifica confermato.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic, Ngonge; Adams.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1