Pronostico Real Madrid-Celta Vigo: non succede dal 2017

Real Madrid-Celta Vigo è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

La vittoria del Barcellona sul campo del Betis costringe il Real Madrid di Xabi Alonso a vincere per forza per tornare ad un solo punto dalla vetta della Liga. I Blancos non possono in nessun modo sbagliare contro il Celta Vigo. E onestamente non lo faranno.

Dal 2017 a questa parte – e in mezzo non ci sono state solamente partite di campionato ma anche di coppa – la formazione basca non vince contro il Real Madrid. Quindi un cammino netto dei madrileni, forti a tal punto – contro un avversario del genere – a non perdere mai. Un tabù per il Vigo, in poche parole, affrontare il Real Madrid che deve rispondere a tutti i costi. E lo deve fare, stavolta, anche giocando bene visto che sono diverse le polemiche arrivate contro Alonso nel corso delle ultime settimane per un atteggiamento non troppo positivo della sua squadra nel momento in cui scende in campo.

Ci aspettiamo, insomma, un Real Madrid non solo vincente ma pure brillante, con un Mbappé inoltre alla ricerca del record. Il francese ha quattro partite a disposizione nel 2025 per superare Cristiano Ronaldo nella classifica dei calciatori che hanno segnato più gol in un solo anno solare. Gliene mancano tre.

Il pronostico

Bello in primis, vincente subito dopo. Real Madrid che risponderà alla vittoria del Barcellona e allungherà anche sull’Atletico che ha perso contro il Bilbao. Almeno una rete di Mbappé, inoltre, per quello che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Celta Vigo

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Asencio, Militao, Rudiger, Carreras; Guler, Valverde, Tchouameni; Bellingham; Vinicius, Mbappe

CELTA VIGO (4-2-3-1): Radu; Alonso, Starfelt, J Rodriguez; Rueda, D Rodriguez, Moriba, Carreira; Zaragoza, Iglesias, Aspas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1