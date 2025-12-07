Pronostico Pisa-Parma: Gilardino mette la freccia

Pisa-Parma è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Diciannove gol in due: no, diciamo che l’attacco non è il punto forte di Pisa e Parma che si affrontano nel lunedì dell’Immacolata in Toscana. E se non segni non vinci.

Un punto solo in classifica divide le due formazioni a favore dei ducali di Cuesta che, a differenza del Pisa di Gilardino – anche se con molto turnover – hanno dovuto affrontare un turno importante in Coppa Italia contro il Bologna nel corso della settimana. Trasferta vicina ma anche una sconfitta arrivata vicina al 90esimo che non lascerà di certo scorie mentali – l’obiettivo è quello della salvezza in campionato – ma qualche acciacco fisico ci potrebbe stare.

Gilardino, quindi, ha una grossa possibilità, quella di mettere la freccia superare in classifica la truppa ospite e mettersi fuori dalla zona rossa. Prima della sconfitta contro l’Inter dello scorso weekend era stato anche importante il cammino del Pisa tra le mura amiche con quattro risultati utili di fila (una vittoria e tre pareggi) e, anche in alcuni frangenti contro i nerazzurri le cose stavano andando discretamente. Evidente che il Pisa debba costruire in Toscana il proprio cammino verso la salvezza e, una vittoria contro una diretta concorrente, potrebbe aiutare tantissimo mentalmente a farlo.

Il pronostico

Pisa vincente dentro una gara da meno di tre reti complessive. Gli attacchi sono spuntati – i numeri dicono questo – e per il cammino che la squadra di Gilardino ha fatto in casa crediamo possa prendersi una vittoria importante.

Le probabili formazioni di Pisa-Parma

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola.

PARMA (3-5-2): Guaita; Del Prato, Valenti, Trabucchi; Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Lovik; Pellegrino, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0