Pronostico Napoli-Juventus: Spalletti si gioca tanto davanti al suo vecchio pubblico

Napoli-Juventus è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il match clou di questa giornata di Serie A spalmata su tre giorni è quello del “Maradona” tra Napoli e Juventus, gara come al solito dai mille significati, che esulano dall’attuale situazione di classifica. A cominciare dalla sfida nella sfida tra gli allenatori che oggi siedono sulle rispettive panchine, Antonio Conte e Luciano Spalletti, i due grandi ex di questo Napoli-Juve, entrambi capaci in passato di condurre al trionfo la squadra che oggi cercheranno di battere. C’è curiosità sull’accoglienza che i tifosi partenopei riserveranno al tecnico toscano, tornato da poche settimane ad allenare in Serie A dopo l’esperienza fallimentare al timone della nazionale italiana.

Il Napoli domenica scorsa si è aggiudicato il big match con la Roma di Gasperini, espugnando l’Olimpico grazie ad un gol di Neres e ad una strepitosa prestazione difensiva (0-1). Un successo di quelli pesanti, che hanno consentito ai campioni d’Italia in carica di riprendersi di nuovo la vetta della classifica, anche se in coabitazione con il Milan. Per gli uomini di Conte è stata la terza vittoria di fila tra campionato e Champions League (Atalanta, Qarabag e Roma), mentre in settimana una formazione imbottita di riserve ha fatto fatica nell’ottavi di Coppa Italia con il Cagliari, che il Napoli è riuscito a piegare soltanto dopo una interminabile lotteria di rigori (1-1 nei regolamentari, 9-8 dal dischetto). La crisi pre-sosta, ad ogni modo, sembra un lontano ricordo.

Bianconeri settimi e a -6 dalla vetta

Meno sofferta la vittoria della Juventus, che in settimana con un gol per tempo (autorete di Palma e gol di Locatelli) si è imposta su un’Udinese che ha probabilmente preferito abbassare i giri del motore e concentrarsi sul prossimo match di campionato. Per la Signora era comunque importante allungare la striscia di successi dopo quelli con Bodo/Glimt in Champions League (2-3) e Cagliari in Serie A (2-1).

In attesa dei test più probanti, la Juventus aveva bisogno di una ventata di ottimismo dopo la sfilza di pareggi e le prestazioni non proprio convincenti con Fiorentina e Torino. Spalletti, insomma, qualche segnale l’ha avuto, anche se adesso serve maggiore continuità per recuperare terreno in classifica rispetto alle concorrenti. I bianconeri, infatti, al momento sembrano tagliati fuori dalla lotta per lo scudetto: settimi a -6 dalla vetta e dietro finanche a Como e Bologna.

Dall’infermeria, tuttavia, continuano a non arrivare buone notizie. Vlahovic, alle prese con una lesione all’adduttore sinistro, rischia di stare fuori tre mesi. Oltre al serbo, a Napoli saranno assenti pure Bremer, Rugani e Gatti. Davanti è ballottaggio tra Openda e David. In casa Napoli Conte vive una situazione simile: centrocampo praticamente decimato dopo l’infortunio di Lobotka in allenamento, defezione che costringerà il tecnico salentino a passare al 3-4-2-1, dove in mezzo giocheranno Elmas e McTominay. In attacco Neres e Lang supporteranno Hojlund.

Il pronostico

Spalletti vorrà ben figurare davanti al suo vecchio pubblico e la sensazione è che vedremo una Juventus agguerrita e battagliera, che farà di tutto per portare via punti dal “Maradona”. Nonostante le assenze e la scarsa fiducia dei bookies, la Signora ha le carte in regola per creare problemi ad un Napoli che deve fare i conti con numerose assenze, tra tutte quella del “cervello” del centrocampo Lobotka. Gli azzurri ad ogni modo non dovrebbero uscire sconfitti da questa sfida, che si preannuncia molto equilibrata: probabile che vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

ROMA (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1