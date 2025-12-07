Pronostico Cagliari-Roma, occasione Gasp: ultimi precedenti quasi a senso unico

Cagliari-Roma è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Roma ha un problema con i big match. Dopo le sconfitte con Inter e Milan i giallorossi hanno perso anche lo scontro diretto con il Napoli di Antonio Conte, curiosamente sempre con il risultato di 1-0. La sfida dell’Olimpico con i campioni d’Italia in carica era un importante stress test per valutare la consistenza della squadra di Gian Piero Gasperini ma Pellegrini e compagni hanno risposto di nuovo picche. Contro gli azzurri sul banco degli imputati è finito ancora un attacco che continua a produrre troppo poco (appena lo 0,52% di xG nel match con il Napoli) e spesso latita in partite del genere. Non a caso era rimasto a secco anche contro le meneghine.

Per dimostrare di essere da scudetto, però, la Roma deve immediatamente ricomporsi e mettersi alle spalle la delusione. In trasferta finora i capitolini sono stati quasi impeccabili. Escludendo la sconfitta di San Siro con il Milan, hanno sempre vinto, non sbagliando neppure un colpo contro le “piccole”.

Fuori casa la Roma è oltretutto ancora più solida rispetto alle sfide disputate all’Olimpico. A malapena tre gol subiti lontano dal proprio pubblico. A Cagliari ovviamente l’obiettivo sono i tre punti, fondamentali per rimanere nel gruppone di testa ed approfittare di un possibile passo falso del Napoli, che nel posticipo domenicale se la vedrà con la Juventus.

I sardi stanno campando un po’ di rendita dopo quel brillante avvio di stagione ma la vittoria manca da quasi tre mesi e nelle ultime nove giornate i rossoblù hanno racimolato solo quattro punti.

Per ora bastano per restare fuori dalla zona retrocessione, che però è sempre pericolosamente vicina. Il Pisa terzultimo ha un solo punto in meno della squadra di Fabio Pisacane, reduce dall’impegno infrasettimanale in Coppa Italia (sconfitta ai rigori contro il Napoli). Contro la Roma il tecnico dei sardi non avrà a disposizione il centrale difensivo Mina, ancora infortunato, ma in compenso ritrova due pedine importanti come Palestra e Folorunsho, tenuti a riposo in coppa. Dall’alto lato, Gasperini difficilmente potrà sfruttare il talento di Dybala, alle prese con l’influenza. Niente da fare per Dovbyk, che ha lavorato a parte. In attacco toccherà ancora a Ferguson.

Il pronostico

La Roma finora è stata perfetta in partite del genere ed è francamente complicato non considerarla favorita contro un Cagliari che sta faticando nelle ultime settimane ed è a digiuno di vittorie da mesi. Il fattore Unipol Domus, peraltro, quest’anno è quasi inesistente: i rossoblù hanno perso tre delle ultime quattro sfide casalinghe. I capitolini, vittoriosi ben 5 volte negli ultimi sei precedenti con i sardi, dovrebbero spuntarla in una gara che, come spesso capita quando ci sono di mezzo i giallorossi, riserverà pochi gol.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Borrelli.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; Soulé, Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1