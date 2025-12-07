I pronostici di domenica 7 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 7 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

La domenica di Serie A propone il piatto forte di questa tredicesima giornata di campionato: Luciano Spalletti torna allo stadio “Maradona” dove ha vinto lo Scudetto e affronta con la Juventus la sua ex squadra, il Napoli, passata a un ex bianconero come Antonio Conte, capace di vincere lo Scudetto già al primo anno.

Un incrocio tra ex molto pericoloso e ricco di fascino: alla sfida arriva meglio il Napoli che ha superato il periodo turbolento vissuto prima della sosta per le nazionali e si è ripreso alla grande vincendo anche sul campo della Roma. La Juventus è in leggera crescita, ma le recenti vittorie sono arrivate con qualche sforzo di troppo. Ecco perché viene difficile pensare a un successo dei bianconeri.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio ad AZ-Go Ahead Eagles, Borussia Dortmund-Hoffenheim e Real Madrid-Celta Vigo, promettono almeno un gol per squadra Fulham-Crystal Palace, Espanyol-Rayo Vallecano e Amburgo-Werder Brema.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Napoli-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

VALENCIA O PAREGGIO (in Valencia-Siviglia, Liga, ore 16:15)

(in Valencia-Siviglia, ore 16:15) BRIGHTON (in Brighton-West Ham, Premier League, ore 13:00)

(in Brighton-West Ham, ore 13:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

AZ-Go Ahead Eagles , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Borussia Dortmund-Hoffenheim , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Real Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Crystal Palace , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Espanyol-Rayo Vallecano , Liga, ore 18:00

, Liga, ore 18:00 Amburgo-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Borussia Dortmund-Hoffenheim, Bundesliga, ore 17:30