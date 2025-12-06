Pronostico Verona-Atalanta, con Palladino è un’altra Dea: prosegue la scalata

Verona-Atalanta è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’impatto di Raffaele Palladino sull’Atalanta, come confermato anche da alcuni giocatori (tra cui capitan de Roon, che lo ha ammesso candidamente), è sotto gli occhi di tutti. Tre vittorie in quattro partite da quando sulla panchina della Dea siede l’ex allenatore di Monza e Fiorentina, che già in estate era stato accostato al club nerazzurro. I bergamaschi sembrano rinati, al punto che l’era Juric, tanto breve quanto grigia, è subito finita nel dimenticatoio.

Sì, perché l’Atalanta per la prima volta in stagione sta dando l’impressione di essere tornata ai livelli della gestione Gasperini: zero gol subiti nelle ultime tre partite ma soprattutto una caterva di reti segnate (9 in 270 minuti), a dimostrazione del fatto che i problemi offensivi erano soltanto “passeggeri”. Era impossibile, del resto, che la Dea si fosse improvvisamente inaridita da quel punto di vista.

Prima il 3-0 in Champions League rifilato all’Eintracht Francoforte, poi la netta vittoria contro la Fiorentina (2-0) – con Palladino che si è metaforicamente tolto qualche sassolino dalle scarpe, considerando il modo in cui era terminata l’esperienza al timone della Viola – ed infine la goleada rifilata al Genoa in Coppa Italia (4-0), match segnato anche dall’espulsione del rossoblù Fini a metà primo tempo. Un’Atalanta in formato deluxe che adesso vuole trovare continuità per poter riprendere quota in classifica e riavvicinarsi alle zone che contano: attualmente i nerazzurri sono dodicesimi, a -8 dal Bologna sesto.

Ultima spiaggia per Zanetti?

Una mano gliela dà ancora una volta il calendario: prima della sfida di Champions League con il Chelsea, la Dea affronterà il fanalino di coda Verona, che condivide l’ultimo posto insieme alla Fiorentina. Gli scaligeri non hanno vinto neppure una partita e, a meno di repentine inversioni di tendenza, il loro destino appare già segnato (nessuna si è salvata dopo aver collezionato solo 6 punti nelle prime 13 giornate). Serve un altro miracolo ai gialloblù e la sensazione è che questa possa essere l’ultima spiaggia per l’allenatore Paolo Zanetti, a fortissimo rischio esonero.

Per provare a scuotere un attacco che finora ha segnato a malapena 8 gol, Zanetti potrebbe avvicendare Orban e Mosquera. Assenti invece Gagliardini (squalifica) e Bradaric (infortunio). Tanti cambi nell’Atalanta rispetto alla gara di Coppa Italia con il Genoa: tanti i dubbi di Palladino, che in attacco dovrebbe affidarsi a Scamacca.

Il pronostico

L’Atalanta, rivitalizzata dalla cura Palladino, dovrebbe riuscire ad allungare la striscia vincente contro un Verona che in campionato ha perso tutte e cinque le ultime sfide casalinghe con la Dea, con un punteggio complessivo di 11-1. Gli orobici hanno ripreso a segnare, gli scaligeri hanno trovato spesso la via del gol nelle ultime partite: lecito aspettarsi una gara movimentata, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3