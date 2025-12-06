Pronostico Valencia-Siviglia: la paura fa pareggio

Valencia-Siviglia è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Una sola vittoria nelle ultime nove partite è un bottino troppo misero per il Valencia che si ritrova solamente due punti sopra la zona retrocessione. Una situazione che, vista la qualità della rosa padrona di casa, non era pronosticabile all’inizio della stagione.

Non se la passa di certo meglio il Siviglia di Almeyda che ha perso cinque delle ultime sei gare e, soprattutto, nello scorso fine settimana ha perso il derby in casa contro il Betis. Una sconfitta pesantissima che potrebbe essere presa in due modi: o come stimolo per iniziare di nuovo a giocare oppure come una mazzata difficile da superare. Sì, è vero, entrambe hanno giocato pure in settimana in Coppa del Re e hanno vinto (il Valencia ai supplementari) ma per quanto riguarda la formazione ospite, per capire davvero quale sia stato l’impatto di quella sconfitta, non possiamo prendere in considerazione un match contro una squadra di categoria inferiore.

Però, a differenza del risultato finale, si può tenere in considerazione per quanto riguarda lo sforzo fisico. E giocare trenta minuti in più – così come successo al Valencia – un poco la differenza la potrebbe fare. E poi si deve anche sottolineare il fattore della classifica che è complicata per entrambe, quindi ci sarà anche e soprattutto la paura di perdere ancora che la voglia di vincere. E alla fine quando si affrontano due squadre in questo modo molto spesso viene fuori un pareggio. E crediamo possa succedere così pure questa volta.

Come vedere Valencia-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Siviglia, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15.

Il pronostico

Pareggio dicevamo, perché quando due squadre hanno paura finisce quasi sempre così. Ma oltre questo ci piace pensare al GOL, perché parliamo comunque di due formazioni che lì davanti hanno dei giocatori importanti che sì, in qualsiasi momento possono fare la differenza.

Le probabili formazioni di Valencia-Siviglia

VALENCIA (4-2-3-1): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Guerra, Pepelu; Lopez, Almeida, Rioja; Duro.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Sanchez, Azpilicueta, Salas, Carmona; Sow, Mendy; Gonzalez, Fernandez, Ejuke; Adams.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1