Pronostico Inter-Como: Fabregas vuole scombinare (di nuovo) i piani dei nerazzurri

L’Inter si conferma inscalfibile contro le cosiddette “piccole” e le due vittorie di fila ottenute in settimana contro Pisa (0-2) e Venezia (5-1) tra campionato e Coppa Italia hanno permesso agli uomini di Cristian Chivu di archiviare la doppia sconfitta con Milan e Atletico Madrid che aveva smosso un po’ gli equilibri nell’ambiente nerazzurro.

Grazie al successo in Toscana – match comunque piuttosto ruvido, sbloccato soltanto a 20 minuti dal fischio finale – Lautaro Martinez e compagni sono rimasti attaccati alle prime della classe, Milan e Napoli, ed in questo turno cercheranno di effettuare un nuovo controsorpasso in vetta, sperando in un passo falso di rossoneri e partenopei. Il derby lombardo con il Como, in tal senso, è proprio quel test che capita a fagiolo per i vicecampioni d’Europa, che ospitano a San Siro una squadra che è ormai una bellissima realtà della nostra Serie A, peraltro allenata da un tecnico, Cesc Fabregas, che era stato scelto inizialmente come successore di Simone Inzaghi lo scorso giugno, prima di virare su Chivu. Strano ma vero, fu lo stesso Fabregas a rispondere picche, convinto che il suo percorso in riva al lago non fosse ancora terminato.

E finora l’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona ha avuto ragione da vendere: il suo Como, oltre a sfoderare uno stile di gioco invidiabile a queste latitudini, sta andando ben oltre quelle che erano le aspettative la scorsa estate, dimostrando di essere già in grado di lottare per un posto in Europa.

Como imbattuto da agosto

I lariani una settimana fa hanno domato anche il Sassuolo (2-0), centrando il secondo successo di fila dopo il 5-1 rifilato al Torino. E la striscia positiva si è allungata ulteriormente: il Como non perde addirittura da agosto ed è la squadra che ha incassato meno sconfitte di tuttei (a malapena una) insieme al Milan di Massimiliano Allegri. Rendimento che per ora consente ai biancoblu di rimanere ai piani alti: il quinto posto dopo 13 turni di campionato rappresenta un qualcosa che ad inizio stagione neppure i più ottimisti potevano forse immaginare.

Senza Dumfries e Darmian, per far rifiatare Carlos Augusto Chivu potrebbe schierare Diouf a destra, preferendolo al deludente Luis Henrique. A centrocampo Zielinski, Sucic e Mkhitaryan si contendono due posti. Dall’altro lato, Fabregas ritrova Smolcic dopo la squalifica. In attacco toccherà a Douvikas, in gol contro il Sassuolo.

Il pronostico

Non solo qualità del palleggio. Il Como sta facendo benissimo grazie ad una difesa che è la meno perforata della Serie A insieme a quella della Roma (solo 7 gol subiti). I lariani non sono favoriti a San Siro – 13 sconfitte di fila in casa dell’Inter – ma, forti di una lunghissima imbattibilità, hanno tutto per mettere in difficoltà la squadra di Chivu, puntando sul ritmo, sull’intensità e sulle ripartenze veloci. Immaginiamo dunque una gara più equilibrata del previsto che i nerazzurri verosimilmente riusciranno a portare a casa in virtù della loro superiorità tecnica e di una rosa decisamente più lunga e profonda rispetto a quella dei corregionali. Il Como, però, almeno un gol dovrebbe riuscire a segnarlo.

Le probabili formazioni di Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1