Pronostico Empoli-Palermo: una rivincita tanto attesa

Empoli-Palermo è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Tre vittoria di fila per l’Empoli di Dionisi. Soprattutto quella contro il Bari dello scorso fine settimana – cinque a zero – ha fatto capire che i toscani sono tornati decisamente in corsa per qualcosa di importante. Qualcosa che profuma di Serie A. Ma il Palermo è una squadra molto più attrezzata, che ha un allenatore che sa come si vince questo campionato, e che sembra essersi messo alle spalle il momento negativo.

Anche i rosaneri si presentano a questo match dopo un cinque a zero in questo caso rifilato alla Carrarese. Un risultato importante per la formazione di Filippo Inzaghi che non veniva da un momento positivo e che sembra, quindi, abbia ripreso la corsa. E sappiamo benissimo, anche per il mercato che la società ha fatto nel corso dell’estate, qual è l’obiettivo dei rosanero, unico e solo, quello di vincere ogni partita e prendersi la promozione diretta nella massima serie. Insomma, parliamo di una squadra costruita assolutamente per vincere.

Detto questo, è ovvio che pensare ad un colpo esterno ci pare normale. E ci pare normale, pure, pensare ad una gara da almeno un gol per squadra. Il pronostico completo comunque ve lo diciamo sotto.

Come vedere Empoli-Palermo in diretta tv e in streaming

Empoli-Palermo, in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.83 su Goldbet, Lottomatica e 1.77 su Snai.

Il pronostico

Il match, come spiegato prima, regalerà almeno un gol per squadra. Entrambe vengono da vittorie importanti e non si smentiranno. Ci pare logico anche pensare ad una vittoria esterna del Palermo.

Le probabili formazioni di Empoli-Palermo

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Degli Innocenti, Moruzzi; Saporiti, Nasti; Shpendi.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2