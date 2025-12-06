Pronostico Elche-Girona: solo il risultato

Elche-Girona è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sia l’Elche che il Girona nel corso della settimana hanno avuto grosse difficoltà contro formazioni di categoria inferiore. L’Elche il turno però l’ha superato ai rigori, mentre il Girona è uscito con largo anticipo rispetto a quelli che erano i programmi. E questo potrebbe fare la differenza.

Non c’è solo questo, ovviamente, a spingerci a dire che l’Elche parte favorito. C’è anche la classifica, con i padroni di casa che hanno quattro punti in più e che hanno una classifica assai migliore. Il Girona è terz’ultimo, adesso quindi retrocesso, e ha quindi anche il peso della graduatoria sulle spalle a costringerlo a fare risultato. Sappiamo benissimo poi che una testa libera da grossi problemi può fare la differenza e gli ospiti questa testa non ce la possono in nessun modo avere visto il cammino fatto fino al momento. E, anche se lo scorso anno sono arrivate due vittorie del Girona in altrettante partite – quindi i precedenti sono positivi – crediamo che stavolta il risultato possa davvero sorridere ai padroni di casa. Che hanno quindi pure un altro obiettivo, quello di prendersi una rivincita importante. Il dente avvelenato, in poche parole.

Come vedere Elche-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Girona, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Elche è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica e 2.10 su Snai.

Il pronostico

Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo. Le due squadre tecnicamente sono quelle che sono. Quindi, dentro una gara da meno di tre reti complessive la vittoria dei padroni di casa è ampiamente pronosticabile.

Le probabili formazioni di Elche-Girona

ELCHE (3-5-2): Pena; Petrot, Affengruber, Nunez; Fort, Neto, Febas, Aguado, Valera; Silva, Mir.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Witsel, Martin, Gil; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0