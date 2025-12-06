Pronostici Inter-Como: la doppia ammoniti

Inter-Como, ecco la scelta sui due possibili ammoniti della sfida in programma a San Siro: ecco tutte le dritte

Passaggio cruciale per l’Inter di Chivu, la sfida tra i nerazzurri e il Como pone in dote non poche riflessioni anche in chiave ammoniti. Il match di San Siro sarà infatti arbitrato da Marco Di Bello, la cui media di 4,33 ammoniti a partita rappresenta un punto di riferimento troppo intrigante per non essere preso in considerazione.

Con Lautaro Martinez e compagni abituati ad aggredire alti per provare a recuperare presto il pallone, i lariani saranno chiamati a scelte più o meno obbligate in tempi relativamente brevi. Specchiandosi in un giro palla a volte sterile, gli uomini di Fabregas rischiano dunque di patire soprattutto all’inizio la fisicità dei padroni di casa.

Se a ciò si aggiunge che il Como è tra le squadre con il più alto numero di cartellini stagionale, l’ipotesi che la partita venga caratterizzata da diversi gialli non appare priva di senso.

Pronostici Inter-Como, due ammoniti da monitorare

Un nome credibile che potrebbe finire nella lista dei cattivi è ad esempio quello di Smolcic. Terzino fisico e rognoso, il jolly di Fabregas ha già collezionato cinque ammonizioni. Tante per sua natura, troppe per non essere prese in considerazione visto che la fascia mancina dell’Inter sarà terreno di caccia di Dimarco.

Occhio infine a Perrone: il play del Como smista tanti palloni nella zona nevralgica del campo con qualità, ritmo e tecnica. Se aggredito con una certa efficacia, però, il centrocampista lariano dovrebbe esporsi a più rischi del solito: i quattro gialli accumulati delineano una traccia assolutamente interessante.

Smolcic e Perrone ammoniti plus si trovano a quota 11,04 su Goldbet.