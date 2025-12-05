Pronostico Villarreal-Getafe: in casa cammino netto

Villarreal-Getafe è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Entrambe impegnate in settimana in Coppa del Re, Villarreal e Getafe con molta fatica e contro squadre di categoria inferiore, hanno superato il turno: i primi ai calci di rigore, i secondi dopo i tempi supplementari.

Entrambi i tecnici, comunque, hanno fatto ampio turnover com’è anche giusto, quindi non è che chi scenderà in campo sabato pomeriggio sentirà tutta questa fatica. La situazione è abbastanza chiara e la classifica la fotografa in maniera netta: il Villarreal è terzo e sogna, almeno per un’altra settimana, di rimanere davanti all’Atletico Madrid; il Getafe, invece, dopo la vittoria sull’Elche, si è arrampicato fino al settimo posto a quattro punti dal sesto che vorrebbe dire almeno piazzamento europeo.

Evidente che i padroni di casa – che hanno vinto le ultime due partite interne – partano con tutti i favori del pronostico. Solamente il City, in questa stagione, è riuscito a prendersi il bottino pieno allo stadio della Ceramica. Parliamo insomma di una squadra, quella di Marcelino, che sta disputando realmente una grandissima stagione. E che sabato non sbaglierà nulla.

Come vedere Villarreal-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Getafe, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gli ultimi tre incroci tra queste due squadre hanno regalato almeno un gol per squadra e crediamo possa succedere la stessa cosa anche nel pomeriggio di sabato. Se non volete rischiare, comunque, la vittoria del Villarreal – che ha pure una buona quota – ci pare alla portata.

Le probabili formazioni di Villarreal-Getafe

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Marin, Pedraza; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Perez.

GETAFE (4-4-2): Soria; Nyom, Djene, Duarte, Kiko Femenia; Iglesias, Milla, Arambarri, Alex Sancris; Mayoral, Liso.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1