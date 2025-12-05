Pronostico Brighton-West Ham: la marcia in casa riprende subito

Brighton-West Ham è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro l’Aston Villa c’è qualcosa che non va per il Brighton. La squadra di Emery è stata una delle pochissime a vincere su questo campo. Lo ha fatto a febbraio dello scorso anno e lo ha fatto nel passato fine settimana, mettendo in questo modo la parola fine a una striscia di imbattibilità interna che durava, appunto, da quel giorno.

Ma il Brighton ha subito l’occasione per rifarsi e rimettere, quindi, a posto le cose. Arriva un West Ham che non vince in trasferta dallo scorso 31 agosto e che è una delle squadre, andando a vedere la classifica, che ha maggiormente deluso in questo avvio di Premier League. Gli ospiti infatti al momento sarebbero retrocessi perché dodici punti in 14 partite sono davvero troppo poco. E c’è stato un momento dell’anno in cui sembrava che tutte le squadre potessero approfittare di questa situazione. E molte lo hanno fatto, sfruttando quelli che sono stati e che sono anche oggi i problemi evidenti di questo gruppo. Problemi difensivi, perché sono 28 le reti subite fino al momento e solamente il Wolverhampton, ultimo in classifica con soli due punti, ha fatto peggio (29). E nemmeno di molto.

Quindi il Brighton tornerà a prendersi immediatamente una vittoria interna in questo match confermando tutto quello che di buono si è detto di questa squadra nel corso degli ultimi mesi. E per il West Ham il cammino si complicherà ulteriormente.