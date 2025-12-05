Pronostico Brighton-West Ham: la marcia in casa riprende subito

Brighton-West Ham è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Contro l’Aston Villa c’è qualcosa che non va per il Brighton. La squadra di Emery è stata una delle pochissime a vincere su questo campo. Lo ha fatto a febbraio dello scorso anno e lo ha fatto nel passato fine settimana, mettendo in questo modo la parola fine a una striscia di imbattibilità interna che durava, appunto, da quel giorno.
Ma il Brighton ha subito l’occasione per rifarsi e rimettere, quindi, a posto le cose. Arriva un West Ham che non vince in trasferta dallo scorso 31 agosto e che è una delle squadre, andando a vedere la classifica, che ha maggiormente deluso in questo avvio di Premier League. Gli ospiti infatti al momento sarebbero retrocessi perché dodici punti in 14 partite sono davvero troppo poco. E c’è stato un momento dell’anno in cui sembrava che tutte le squadre potessero approfittare di questa situazione. E molte lo hanno fatto, sfruttando quelli che sono stati e che sono anche oggi i problemi evidenti di questo gruppo. Problemi difensivi, perché sono 28 le reti subite fino al momento e solamente il Wolverhampton, ultimo in classifica con soli due punti, ha fatto peggio (29). E nemmeno di molto.
Quindi il Brighton tornerà a prendersi immediatamente una vittoria interna in questo match confermando tutto quello che di buono si è detto di questa squadra nel corso degli ultimi mesi. E per il West Ham il cammino si complicherà ulteriormente.
Come vedere Brighton-West Ham in diretta tv e in streaming
La sfida Brighton-West Ham è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
Il pronostico
Brighton vincente in casa, così come successo per un grandissima parte delle partite in questo anno solare. Per il West Ham non ci sarà nulla da fare.
Le probabili formazioni di Brighton-West Ham
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Gruda, De Cuyper; Welbeck.
WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf; Potts, Magassa; Bowen, Paqueta, Fernandes; Wilson.