Pronostico Betis-Barcellona: Flick non molla la testa della classifica

Betis-Barcellona è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Vero che entrambe hanno giocato durante la settimana, ma è altrettanto vero che il Barcellona ha dovuto affrontare l’Atletico Madrid in campionato mentre il Betis in trasferta contro una formazione di categoria inferiore, in Coppa del Re, ha avuto la possibilità di fare turnover.

Ma è altrettanto vero che la vittoria contro i madrileni ha dato una forza clamorosa ai catalani: Flick ha vinto la quarta di fila in campionato ed è rimasto in testa alla classifica. Una posizione che nessuno da quelle parti vuole mollare. Il Betis anche sta bene, impossibile non sottolinearlo soprattutto dopo la vittoria nel derby contro il Siviglia. Una squadra in palla, mentalmente e fisicamente. Ma lo sappiamo, dall’altro lato ci sono uomini in grado di fare la differenza.

Ed è proprio in partite come questa, complicate, che i campioni fanno quello che devono fare. Decidono. In ogni caso. Sapendo che dietro inoltre non è che i meccanismi siamo al massimo, davanti i catalani sanno benissimo che per vincere sono costretti, almeno, a fare due gol ogni partita. E con questa mentalità è evidente che diverse partite, poi, vuoi o non vuoi vengono portate a casa.

Come vedere Betis-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Barcellona, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:39. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.72 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.38 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il discorso ovviamente è sempre lo stesso. Barcellona ancora vincente dentro una gara da almeno un gol per squadra e di conseguenza da almeno tre reti complessive. In questo caso i gol potrebbero essere addirittura quattro.

Le probabili formazioni di Betis-Barcellona

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Gomez; Deossa, Roca; Garcia, Fornals, Ezzalzouli; Cucho Hernandez.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsì, Martin, Balde; Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3