Pronostico Athletic Bilbao-Atletico Madrid: terza volta di fila allo stesso modo

Athletic Bilbao-Atletico Madrid è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Entrambe sconfitte nel corso del turno infrasettimanale, entrambe alla ricerca immediata dei punti persi per strada. Athletic Bilbao e Atletico Madrid hanno la possibilità di rifarsi in questo sabato. E c’è una squadra favorita, lo sappiamo tutti.

La truppa di Simeone parte leggermente avvantaggiata. Nonostante tutto rimane uno squadrone, in grado soprattutto in casa di non perdere quasi mai. Ma anche in trasferta riesce a piazzare dei colpi importanti. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che il Bilbao nelle ultime cinque ha perso due volte tra le mura amiche, il quadro potrebbe iniziare ad essere completo.

Ci sono anche i precedenti, soprattutto quelli dello scorso anno, che ci indicano un fattore: quando l’Atletico Madrid affronta questa squadra non prende quasi mai gol. E’ successo nei due precedenti appunti della Liga passata ed è successo diverse volte. Ah, la passata annata le due gare sono finite con lo stesso finale che noi vi diciamo nel nostro pronostico.

Come vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Atletico Madrid, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.87 su Snai.

Il pronostico

Sia all’andata che al ritorno lo scorso anno è finita uno a zero per i Colchoneros. Onestamente crediamo possa finire anche in questa stagione allo stesso modo.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Atletico Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Sorloth, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1