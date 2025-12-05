Pronostico Aston Villa-Arsenal: l’ex è pronto a fare lo sgambetto

Aston Villa-Arsenal è una partita valida per la quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Riparte subito la Premier League, a neanche 48 ore di distanza dall’ultimo match del turno infrasettimanale. E lo fa con un big match, tra la terza e la prima in classifica, vale a dire Aston Villa e Arsenal. Entrambe hanno vinto mercoledì scorso, rispettivamente contro Brighton (3-4) e Brentford (2-0), centrando due successi pesantissimi.

La squadra di Unai Emery, finita sotto di due gol allo scoccare della mezz’ora di gioco, sembrava destinata ad incassare la prima sconfitta dopo oltre un mese (e ben 5 vittorie consecutive) ma McGinn e compagni non si sono persi d’animo e, sfruttando l’ottimo momento, hanno ribaltato i Seagulls segnando quattro reti nel giro di poco più di 40 minuti (doppietta Watkins, Onana e Malen).

Per l’Aston Villa è stata la sesta affermazione di fila tra coppe e campionato e vale quasi doppio perché battendo il Brighton il club di Birmingham ha approfittato della sorprendente sconfitta del Chelsea con il Leeds per sorpassare i Blues e salire momentaneamente sul podio, insieme a Manchester City e Arsenal.

I Gunners hanno 33 punti, cinque in più dei Cityzens e sei in più dei Villans: in settimana si sono rimessi subito in marcia grazie al successo nel derby con il Brentford (2-0), arrivato all’Emirates Stadium con le migliori intenzioni ma colpito a freddo dal colpo di testa di Merino dopo undici minuti. Nonostante la difesa rimaneggiata – Arsenal privo di Gabriel e Saliba – gli uomini di Mikel Arteta sono riusciti a gestire il vantaggio, chiudendo definitivamente i giochi al 91′ con Saka e tornando a collezionare un clean sheet dopo quattro partite. Un’altra grande prestazione difensiva per la squadra che ha subito meno gol di tutte in Premier League, non arrivando neppure in doppia cifra (7). I londinesi non perdono dallo scorso agosto, quando si arresero al Liverpool (unica sconfitta stagionale).

Si riducono le opzioni in difesa per Arteta dopo i problemi occorsi nel turno infrasettimanale allo spagnolo Mosquera, che con ogni probabilità salterà il match di Birmingham. Rice, invece, stringerà i denti. Nell’Aston Villa ancora out il portiere Emiliano Martinez.

Come vedere Aston Villa-Arsenal in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Arsenal è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Arsenal troverà sulla sua strada un Aston Villa in forma smagliante, che non sarà facile da domare considerando soprattutto le tante assenze con cui deve fare i conti il tecnico dei Gunners Arteta. Stuzzica, dunque, la doppia chance interna: Emery potrebbe risultare nuovamente indigesto alla sua vecchia squadra. I gol, come nell’ultimo precedente dello scorso gennaio (terminato 2-2), non dovrebbero mancare.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Aston Villa-Arsenal

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Timber, Hincapié, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Eze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2