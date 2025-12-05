Pronostico Alavés-Real Sociedad: mezza rivincita in forno

Alaves-Real Sociedad è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Anche Alaves e Real Sociedad sono andate avanti in Coppa del Re. Impegni agevoli, affrontati nel migliore dei modi, che hanno portato ad una qualificazione mai in discussione.

Sta bene, in generale, la formazione ospite nonostante la scorsa settimana in campionato abbia perso in casa contro il Villarreal. Una frenata che ci può stare dopo una sfilza importante di risultati positivi. Viene, invece, da una serie di tre sconfitte l’Alaves. Pesanti e anche molto quelle contro Girona e Celta Vigo (in casa) mentre contro il Barcellona c’è stato davvero poco da fare e si sapeva. La Real Sociedad scenderà in campo con il dente avvelenato. Le ultime tre gare contro l’Alaves sono state deludenti – con tre sconfitte – mentre l’ultima vittoria risale all’anno scorso in trasferta. Ora, ci potrebbe anche scappare il colpaccio esterno e lo sappiamo (gli ospiti rimangono una formazione comunque superiore e quindi in grado di piazzare un’affermazione del genere), ma è più consono pensare sì ad un risultato positivo basco, ma magari non ad una vittoria.

Di certo c’è un dato che ci aiuta pure a dire questo. In tre degli ultimi cinque incroci entrambe le formazioni hanno trovato nel corso del match la via della rete. Una situazione che si potrebbe ripetere. Che si ripeterà, anzi.

Come vedere Alaves-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfidaAlaves-Real Sociedad, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica e 1.97 su Snai.

Il pronostico

La quota del gol è altissima, da sfruttare. La Real Sociedad può anche vincere ma è il pareggio il risultato che potrebbe venire fuori. Il dente avvelenato del quale vi abbiamo parlato prima farà sicuramente la differenza.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Sociedad

ALAVES (4-1-4-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Calebe, Suarez, Ibanez, Rebbach; Boye.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Arambarru, Elustondo, Martin, Gomez; Gorrotaxtegi, Soler; Kubo, Mendez, Guedes; Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2